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Туристический сезон открыт! Белорусы смогут отдыхать в Тунисе. Что для этого нужно?
Источник материала: ОНТ
Несмотря на ограничения путешествий, связанные с последствиями пандемии, предстоящий туристический сезон для белорусов всё ещё может стать насыщенным. Уже сегодня после долгого перерыва первый самолёт из Минска отправился на остров Джерба. В нынешнем году – это первая группа, которая отдохнёт в Тунисе.
Чартерную программу открыла авиакомпания «Белавиа», а организацией тура занялась туристическая компания «Интерсити». Её специалисты успешно запустили это направление ещё в 2018 году, но пандемия внесла коррективы. Сейчас же отправиться на экзотический остров в Средиземном море можно, взяв с собой отрицательный ПЦР-тест, который сдан не позднее 72 часов до вылета.
Что касается эпидемиологической безопасности отдыха, Тунис вошёл в список первых стран, которые стали соблюдать санитарный протокол ВОЗ. Нормы по масочному режиму в общественных местах и ограничения на загрузку отелей там действуют до сих пор. Климат на африканском острове мягче и комфортнее, чем на материке, а отели и пляжи готовы даже к запросам самых привередливых туристов. Интерес белорусов к Тунису подкреплён доступными ценами и безвизовым въездом. На все дополнительные вопросы готовы ответить в туристической компании «Интерсити» и в любом агентстве вашего города.
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Несмотря на ограничения путешествий, связанные с последствиями пандемии, предстоящий туристический сезон для белорусов всё ещё может стать насыщенным. Уже...
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