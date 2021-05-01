Поезд Минск – Брест остановился из-за сбоя в программном обеспечении

Источник материала: ОНТ

Минск – Брест остановился из-за сбоя в программном обеспечении" class="one-news__figure-img">

30 апреля на перегоне Койданово – Негорелое застрял поезд №735В Минск – Брест. Пассажиры провели в «Штадлере» несколько часов. Об этом информирует Sputnik.

Уточняется, что поезд несколько минут двигался после остановки в Койданово и остановился в «чистом поле». Состав не сдвинулся с места после нескольких попыток тронуться.

По предварительным данным, причиной остановки поезда стал сбой программного обеспечения.

Sputnik сообщает со ссылкой на контакт-центр Белорусской железной дороги, что поезд уже в пути и придет в Брест с опозданием примерно в 2,5 часа.

Фото: Pixabay

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