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Поезд Минск – Брест остановился из-за сбоя в программном обеспечении
Источник материала: ОНТМинск – Брест остановился из-за сбоя в программном обеспечении" class="one-news__figure-img">
30 апреля на перегоне Койданово – Негорелое застрял поезд №735В Минск – Брест. Пассажиры провели в «Штадлере» несколько часов. Об этом
Уточняется, что поезд несколько минут двигался после остановки в Койданово и остановился в «чистом поле». Состав не сдвинулся с места после нескольких попыток тронуться.
По предварительным данным, причиной остановки поезда стал сбой программного обеспечения.
Sputnik
Фото: Pixabay
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30 апреля на перегоне Койданово – Негорелое застрял поезд №735В Минск – Брест. Пассажиры провели в «Штадлере» несколько часов. Об этом информирует Sputnik. Уточняется,...
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