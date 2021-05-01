Модернизация на «Нафтане»: завершаются строительные работы на установке замедленного коксования

Источник материала: ОНТ

На установке замедленного коксования на «Нафтане» завершаются строительные работы. Выпускать продукцию здесь планируют в декабре.





Сейчас на всех объектах – около тысячи человек и с десяток подрядных организаций. Как идёт модернизация на одном из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий, сегодня ознакомилась спикер Совета Республики. Работы выполняются по плану, отметила Наталья Кочанова. Реализация всей программы позволит «Нафтану» увеличить глубину переработки нефти до 90% и выход светлых нефтепродуктов – до 65%. А это существенный вклад в экономику. Также во время рабочей поездки председатель Совета Республики пообщалась с педагогическим активом Новополоцка и Полоцка. Встреча прошла в формате открытого диалога.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram