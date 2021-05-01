Источник материала: ОНТ

Как минимум пятеро детей погибли в ДТП в Ставропольском крае (Россия). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в управлении ГИБДД по региону.

Уточняется, что на 535-м километре дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три машины, среди них микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находилась детская баскетбольная команда из Волгограда. Спортсмены ехали на соревнования в Черкесск.

Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем «Лады», столкнувшейся с грузовиком DAF. Последнее транспортное средство придавило собой микроавтобус, в котором находились 18 пассажиров, среди них 14 несовершеннолетних – баскетбольная команда (ребята 2006–2008 годов рождения). Погибли как минимум пятеро детей. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГИБДД России

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