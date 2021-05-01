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Доктор Мясников рассказал, когда родинки становятся опасными
Источник материала: ОНТ
Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «
Медик отметил, что таким людям необходимо пользоваться солнцезащитными кремами и избегать загара. Также доктор Мясников советует делать фото родинок и посещать дерматолога на регулярной основе.
Фото: Pixabay
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Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», когда родинки могут свидетельствовать о...
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