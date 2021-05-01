Специально оборудованные палаты открыли для ветеранов войны и труда в районной больнице Молодечно

Источник материала: ОНТ

С заботой о здоровье старшего поколения. Сегодня в районной больнице Молодечно приняли первых пациентов – ветеранов войны и труда.





Помогают медикам создать комфортные условия Белорусский фонд мира и неравнодушные спонсоры. В преддверии Дня Победы только в Молодечно для ветеранов открыли пять специально оборудованных палат. Постарались, чтобы пребывание в медучреждении было не хуже, чем дома.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира: «Уже более 300 ветеранских палат нам удалось обустроить по всей республике. Обустраиваем медицинским оборудованием, бытовой техникой, мебелью – все, чтобы ветерану было комфортно находиться, пока ему оказывается квалифицированная помощь. Отзывы, конечно, самые лучшие. И мы вдохновлены этими отзывами, поэтому приняли решение, что пока не сделаем все ветеранские палаты, то мы этот проект не остановим».

Иван Лужинский, заместитель главного врача Молодечненской центральной районной больницы: «Конечно, для нас, для медиков, это существенная поддержка, которая важна в том плане, что эти средства, которые мы бы потратили на данное мероприятие, пойдут тоже не зря – на решение каких-то актуальных вопросов по диагностике, лечению. Особенно в наше время, в такой не совсем благополучной эпидобстановке».

Акция продолжится. Планы амбициозные – обустроить палаты в каждой больнице страны. Врачи говорят, что комфортные условия помогают пациентам выздоравливать быстрее, а медикам – работать эффективнее.

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