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Специально оборудованные палаты открыли для ветеранов войны и труда в районной больнице Молодечно
Источник материала: ОНТ
С заботой о здоровье старшего поколения. Сегодня в районной больнице Молодечно приняли первых пациентов – ветеранов войны и труда.
Помогают медикам создать комфортные условия Белорусский фонд мира и неравнодушные спонсоры. В преддверии Дня Победы только в Молодечно для ветеранов открыли пять специально оборудованных палат. Постарались, чтобы пребывание в медучреждении было не хуже, чем дома.
Акция продолжится. Планы амбициозные – обустроить палаты в каждой больнице страны. Врачи говорят, что комфортные условия помогают пациентам выздоравливать быстрее, а медикам – работать эффективнее.
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С заботой о здоровье старшего поколения. Сегодня в районной больнице Молодечно приняли первых пациентов – ветеранов войны и труда. Помогают медикам создать...
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