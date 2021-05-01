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Между Минском и Москвой запустили скоростной поезд «Ласточка». Время в пути – всего 6 часов 50 минут
Источник материала: ОНТ
Первая «Ласточка» отправилась в путь. Скоростные поезда между Минском и Москвой сегодня начали движение.
И теперь будут курсировать дважды в день без выходных. Расписание – зеркальное, отправляться из двух столиц составы будут одновременно. При этом время в пути сократится всего до 6 часов 50 минут. И никаких неудобных ночных переездов.
Поэтапное возобновление сообщения с Россией набирает обороты и вскоре – как поездки по железной дороге, так и полёты – восстановят в доковидных объёмах, надеются в Министерстве транспорта.
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Между Минском и Москвой запустили скоростной поезд «Ласточка». Время в пути – всего 6 часов 50 минут
Первая «Ласточка» отправилась в путь. Скоростные поезда между Минском и Москвой сегодня начали движение. И теперь будут курсировать дважды в день без выходных....
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