Между Минском и Москвой запустили скоростной поезд «Ласточка». Время в пути – всего 6 часов 50 минут

Источник материала: ОНТ

Первая «Ласточка» отправилась в путь. Скоростные поезда между Минском и Москвой сегодня начали движение.





И теперь будут курсировать дважды в день без выходных. Расписание – зеркальное, отправляться из двух столиц составы будут одновременно. При этом время в пути сократится всего до 6 часов 50 минут. И никаких неудобных ночных переездов.

Поэтапное возобновление сообщения с Россией набирает обороты и вскоре – как поездки по железной дороге, так и полёты – восстановят в доковидных объёмах, надеются в Министерстве транспорта.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси: «Спрос сегодня огромный. За 3 часа раскупили все билеты на поезд. И на сегодняшний момент мы должны максимально обеспечить перевозки, совместно с санитарами, врачами. Сейчас самая главная задача – увеличить частоту железнодорожного сообщения и авиационного сообщения. И открыть автомобильное сообщение. Вот основная наша цель».

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