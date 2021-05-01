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Между Минском и Москвой запустили скоростной поезд «Ласточка». Время в пути – всего 6 часов 50 минут

01.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Между Минском и Москвой запустили скоростной поезд «Ласточка». Время в пути – всего 6 часов 50 минут

Первая «Ласточка» отправилась в путь. Скоростные поезда между Минском и Москвой сегодня начали движение.


И теперь будут курсировать дважды в день без выходных. Расписание – зеркальное, отправляться из двух столиц составы будут одновременно. При этом время в пути сократится всего до 6 часов 50 минут. И никаких неудобных ночных переездов.

Поэтапное возобновление сообщения с Россией набирает обороты и вскоре – как поездки по железной дороге, так и полёты – восстановят в доковидных объёмах, надеются в Министерстве транспорта.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси: «Спрос сегодня огромный. За 3 часа раскупили все билеты на поезд. И на сегодняшний момент мы должны максимально обеспечить перевозки, совместно с санитарами, врачами. Сейчас самая главная задача – увеличить частоту железнодорожного сообщения и авиационного сообщения. И открыть автомобильное сообщение. Вот основная наша цель». 

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Первая «Ласточка» отправилась в путь. Скоростные поезда между Минском и Москвой сегодня начали движение. И теперь будут курсировать дважды в день без выходных....
 
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