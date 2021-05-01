Лукашенко: Церемониться мы не должны, не себя же защищаем, а миллионы белорусов

Источник материала: ОНТ

На страже интересов миллионов белорусов. Назначения в системе МВД и местной вертикали – Президент рассмотрел кадровые вопросы. Принимать решения мягко, но исполнять жёстко – управленческий совет от Александра Лукашенко новым руководителям. Кадровые изменения сегодня произошли в системе Министерства внутренних дел и местной вертикали власти. Красной линией – работа с оглядкой на внутриполитическую ситуацию. Обстановка в стране стабилизировалась, но успокаиваться рано – настаивает Президент. Александр Лукашенко нацеливает управленцев защищать не свои собственные, а интересы миллионов белорусов. Касается это тех, кто носит и погоны, и чиновничьи портфели. Так кого, куда, а главное – зачем?





В этот кадровый день Президент приехал во Дворец раньше обычного. Наверняка, изучал документы. Ведь даже когда кандидаты уже в кабинете Главы государства, решение ещё не принято окончательно. У дверей приёмной вновь концентрация генералов. Хоть вакансий в силовых ведомствах уже не осталось. А это значит, что пришло время ротации на местах.

Здесь сразу трое новых глав областной милиции. Ситуация незаурядная. Ведь офицерам, по сути, поменяли регионы, где придётся служить. Александр Астрейко возглавит УВД Минской области вместо Брестской, его место займёт Олег Шуляковский – экс-начальник гомельской криминальной милиции, а главным милиционером Гродно станет Дмитрий Резенков из Витебска. Напросится всего один вопрос – зачем? Впрочем, скоро всё станет ясно.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «В каждом уверен, с каждым работал на земле. Вместе прошли УВД».

Пожалуй, все силовики где-то когда-то сталкивались по долгу службы. Впрочем, кто ищет недостатки, тот всегда найдёт. И вы будете удивлены!

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: – Есть особенности характера. С этим учётом люди назначаются на те регионы, где есть определённые сложности. Александр Лукашенко, Президент Беларуси: – А какие у Александра Вячеславовича особенности характера? – Немножко иногда мягковат в принятии решений в отношении подчинённых, когда надо, может быть, и порезче. Но это в определённых моментах сплачивает коллектив. – Ну, генералы мягкими не должны быть. Александр, неужели ты мягковат? На тебя посмотришь не скажешь… Александр Астрейко, начальник управления внутренних дел Минского облисполкома: – Все решения принимаются обоснованно. Изучение всех факторов, которые повлияли. Считаю, что данная политика для руководителя правильная. Даже принимая непопулярные решения, смело смотрю людям в глаза. Руководствуюсь только законом и справедливостью.

Президент решит: такие кадры нам нужны. Ведь спектр задач милиции серьёзно расширился. Романтика «Улиц разбитых фонарей» ушла, а вот сами разбитые фонари о многом заставили задуматься.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мужики, вы знаете, на какие должности назначаетесь. Три четверти страны вашими должностями прикрываем в эту непростую ситуацию. Внутри вроде спокойно, но успокаиваться нельзя. Да и внешняя. Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают. Если можно мягче принимать решения, это будет хорошо, но выполняться они должны жёстко. Вы в погонах, и обстановка диктует, что церемониться мы не должны, защищая интересы людей. Мы ж не себя защищаем. Миллионы. Да и транзитная страна. Да, с плеча не надо рубить, но коль решения надо принимать – колебаний быть не должно».

Впрочем, скажет Александр Лукашенко, нельзя забывать и о рутине. Люди ведь не перестали воровать, ввязываться в драки, да и сколько их там ещё – статей Уголовного кодекса!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Хватало проблем в Бресте, Гомеле – по линии криминальной милиции. Мне губернатор проговорился, а я начал копать глубже. Оказывается, воровали скот и списывали на падёж. Сейчас вы и прокуратора занимаетесь. Надо по стране посмотреть. Это что за рыночные отношения? Жестоко надо подойти. Конечно, немножко ослабили контроль по отдельным вопросам в связи с тем, чтоб были отвлечены на разборки политического характера. Но это вопрос номер один, отступать нельзя. Поэтому не надо забывать о недостатках, которые были. Забудем – повторится снова. На пульсе надо держать руку. И ещё раз хочу попросить обратить внимание на чистоту. Встречайтесь, с кем хотите, ходите в баню, с кем хотите, но руки должны быть чистыми. Они сейчас пошли работать по ВДЛ, а у вас генеральские должности. Они пошли работать, чтобы замазать, очень аккуратно ведите себя. Скрыть ничего невозможно. Просто вопрос времени».

Да и сама милиция готова больше заниматься профилактикой, быть как-то ближе к людям. В возможный всплеск протестной активности там не верят – ну, разве что в интернете.

Александр Астрейко, начальник управления внутренних дел Минского облисполкома: «Я считаю, что меры реагирования, которые были после августа, оказали должное влияние, и есть возможность планомерно работать как с точки зрения проведения оперативно-розыскных мероприятий и общепрофилактических – не просто по стабилизации, а по наведению дальнейшего порядка и профилактику возможных противоправных проявлений, если у кого-то ещё такое желание осталось. Я думаю, что в целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону».

Дмитрий Резенков, начальник управления внутренних дел Гродненского облисполкома: «Если преступления по линии уголовного розыска снижаются. Если в качестве примера привести Витебскую область, то снижение на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то кибер-преступность увеличивается в разы. И понятно, что мы должны обеспечить противодействие преступности уже в новой плоскости».

Перемены есть, но в целом всё спокойно – в местной вертикали власти. Новый первый зам в Гродненском облисполкоме, заместитель губернатора Минской области, председатель Вороновского райисполкома да глава Ленинского района Гродно (он, кстати, раньше возглавлял «Гродно-Азот»). Беседа ожидаемо начнётся с посевной. Кому что, а для людей от земли, как любит говорить Александр Лукашенко, эта тема – самая горячая.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Будет время, чтобы перед заготовкой кормов собраться, но затягивать нельзя. Как говорят, день год кормит. Это действительно так».

И всё же некоторые любят погорячее, и Президент предостерегает от самоуспокоения. Впадать в спячку – не по сезону.

– А вообще, ситуация в Гродно с твоей точки зрения? – Стабилизировалась. – Опасений не вызывает? – У меня нет. Пошло очень резко на спад. – Наверное, голову в руки взяли те, кто попали туда эмоционально. Вы – люди земные, от земли. Многому нас жизнь научила. Особенно в конце последнего года. Поэтому выводы все должны сделать. Я генералам говорил: хорошо, что это случилось. Мы знаем, кто есть кто. С кем можно работать. Можем сделать выводы. Недостатков и у нас хватало».

Безусловно, силами местной власти управлять и местной экономикой. Когда в карманах не пусто – и живётся легче, и на улицах спокойнее.

Денис Курленко, заместитель председателя Минского облисполкома: «Есть регионы, откуда идёт, откровенно скажем, отток населения, как городского, так и сельского. Необходимо государственные ресурсы и возможности рационально направлять. Давайте говорить откровенно: в близлежащие к городу Минску регионы инвестор и сам придёт. А вот регионы отдалённые, вот туда инвестор идёт неохотно».

Кадровое назначение в пятницу – это даже удобно. За выходные собраться с мыслями, чтобы в понедельник, не взирая на должности и погоны, вновь закатать рукава.

Фото: БЕЛТА

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