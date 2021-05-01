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Вальс, квикстеп, самба и ритмы джайва: лучшие пары Беларуси участвовали в чемпионате Беларуси по танцевальному спорту в Минске
Источник материала: ОНТ
Вальс, квикстеп, самба и ритмы джайва – лучшие пары страны вышли на столичный паркет, чтобы показать мастерство на чемпионате Беларуси по танцевальному спорту. Телеканал ОНТ не остался в стороне. О том, как это было.
На два дня паркет столичного Дворца спорта буквально засиял от ярких платьев и количества спортсменов. Более 300 пар со всех уголков страны объединил чемпионат Беларуси по танцевальному спорту. Этот этап соревнований – первый. И сейчас спортсмены будут бороться за право представлять нашу страну на первенстве мира и Европы.
И здесь танцуют все. На площадке участники от 4 до 60 лет. Разные и возрастные категории: от детей до сеньоров. И если малыши только делают первые шаги в танцевальном спорте, то взрослые соревнуются за титул чемпионов. На кону путевка в национальную сборную и шанс представлять Беларусь на международных стартах.
Выйти на паркет готовятся и пятикратные чемпионы Беларуси. Екатерина и Александр в категории «Взрослые» впервые. Хотя в карьере дуэта – сотни турниров и не меньше костюмов и изношенных туфель. К чемпионату – особая, усиленная подготовка, ребята исполнят 10 танцев.
В полутораминутный танец спортсмены вкладывают все чувства и мастерство. И можно только представить, насколько сложно определить победителей. Менее чем за две минуты оценить каждую пару – задача международной судейской линейки.
Накал эмоций и за паркетом, даже в коротких перерывах между выходами танцоры отрабатывают движения. И здесь в работу включаются тренеры.
Уже завтра вечером зрители телеканала ОНТ узнают имена победителей и призеров спортивного форума. Зрелищное шоу ОНТ покажет в 16:20.
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Вальс, квикстеп, самба и ритмы джайва: лучшие пары Беларуси участвовали в чемпионате Беларуси по танцевальному спорту в Минске
Вальс, квикстеп, самба и ритмы джайва – лучшие пары страны вышли на столичный паркет, чтобы показать мастерство на чемпионате Беларуси по танцевальному спорту....
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