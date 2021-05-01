Вальс, квикстеп, самба и ритмы джайва: лучшие пары Беларуси участвовали в чемпионате Беларуси по танцевальному спорту в Минске

Источник материала: ОНТ

Вальс, квикстеп, самба и ритмы джайва – лучшие пары страны вышли на столичный паркет, чтобы показать мастерство на чемпионате Беларуси по танцевальному спорту. Телеканал ОНТ не остался в стороне. О том, как это было.

На два дня паркет столичного Дворца спорта буквально засиял от ярких платьев и количества спортсменов. Более 300 пар со всех уголков страны объединил чемпионат Беларуси по танцевальному спорту. Этот этап соревнований – первый. И сейчас спортсмены будут бороться за право представлять нашу страну на первенстве мира и Европы.

И здесь танцуют все. На площадке участники от 4 до 60 лет. Разные и возрастные категории: от детей до сеньоров. И если малыши только делают первые шаги в танцевальном спорте, то взрослые соревнуются за титул чемпионов. На кону путевка в национальную сборную и шанс представлять Беларусь на международных стартах.

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта: «Сегодняшний чемпионат, который проходит в режиме онлайн у нас, посредством интернет-телевидения. Все страны Европы могут видеть наш чемпионат уже у себя дома. Понимая, что в некоторых странах присутствует локдаун, и они не могут провести такого рода мероприятие. И вы знаете, это впервые в истории танцевальный спорт на таком уровне».

Выйти на паркет готовятся и пятикратные чемпионы Беларуси. Екатерина и Александр в категории «Взрослые» впервые. Хотя в карьере дуэта – сотни турниров и не меньше костюмов и изношенных туфель. К чемпионату – особая, усиленная подготовка, ребята исполнят 10 танцев.

Екатерина Шибеко, участник чемпионата Беларуси по танцевальному спорту: «Каждая тренировка в течение нашей жизни составляет вот эти маленькие ячейки, которые в будущем дают нам этот титул».

Александр Тишук, участник чемпионата Беларуси по танцевальному спорту: «На самом деле, мы готовились очень много, тренировались каждый день, но кроме одного выходного в воскресенье. Долго ждали этого чемпионата и дождались».

В полутораминутный танец спортсмены вкладывают все чувства и мастерство. И можно только представить, насколько сложно определить победителей. Менее чем за две минуты оценить каждую пару – задача международной судейской линейки.

Дмитрий Белявский, главный судья чемпионата Беларуси по танцевальному спорту: «Чемпионат и первенство проходит по традиционной системе судейства. Это целая группа критериев. Есть приоритетные, которые называются основной ритм, тайминг, предполагающий, чтобы пары танцевали четко, в соответствии с ритмом звучащей мелодии, по продолжительности шагов, по приходу веса на ногу».

Накал эмоций и за паркетом, даже в коротких перерывах между выходами танцоры отрабатывают движения. И здесь в работу включаются тренеры.

Илона Гайдукевич, тренер: «Надо их подготовить настолько именно морально. Даже не в плане тренировок физических, чтобы они смогли показать свой максимум. Есть только один шанс, хочется вложить полную энергию в них, чтобы и своя энергия помогла, и наша тренерская, и наша любовь».

Владислав Маркович, участник чемпионата Беларуси по танцевальному спорту: «Поддержка играет очень важную роль. Потому что ты, когда танцуешь, у тебя может быть усталость. А когда ты слышишь: "Влад, вперед, Катя, жги", то у тебя сразу эмоции поднимаются, и хочется ещё больше показать».

Уже завтра вечером зрители телеканала ОНТ узнают имена победителей и призеров спортивного форума. Зрелищное шоу ОНТ покажет в 16:20.

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