Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео

Источник материала: ОНТ

В Новом Южном Уэльсе (Австралия) в город Наура слетелись тысячи попугаев. Птицы затерроризировали местных жителей. Об этом информирует 9News.

По сведениям источника, попугаи вида корелла доставляют людям большие хлопоты. Этот вид птиц находится под охраной государства, поэтому австралийцам приходится терпеть непрошеных соседей.

Видео с птицами было опубликовано в TikTok пользователем justsheff33. В ролике видно, как попугаи покрывают фонарные столбы, автомобили, крыши зданий и дорогу. За три дня видео набрало более 500 тысяч просмотров и свыше 40 тысяч отметок «Нравится».

Фото: justsheff33/TikTok

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