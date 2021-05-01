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Неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружено в Логойском районе: Генпрокуратура расследует факты геноцида
Источник материала: ОНТ
Преступления, у которых нет срока давности. Ранее неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружено в Логойском районе. На месте раскопок работают поисковики и следователи. Генеральная прокуратура начала расследование в рамках уголовного дела о фактах геноцида белорусского народа. О трагической странице нашей истории, которая продолжает открывать свои тайны даже 80 лет спустя.
Логойский район не случайно называют краем партизан. По сути он был последним рубежом на пути немцев к Минску и даже после оккупации местные жители вели подпольную борьбу. За это фашисты и их пособники проявили особую жестокость. Только по официальным данным здесь расстреляно больше 1000 человек.
Метод этот прост и ужасен. Расправы проводили в лесных массивах, где есть овраги. В них расстреливали и тут же закапывали убитых. Такие неизвестные захоронения поисковики по-прежнему находят. Это вблизи деревни Логоза. На огромном холме есть несколько учтенных могил. Но выжившие свидетели тех страшных событий утверждали, здесь покоится гораздо больше людей, чем принято считать.
Здесь каждая пядь земли полита кровью. А большинство захоронений не там, где после войны установили памятник. И сегодня спустя 76 лет после окончания войны важно восстановить реальную картину трагедии.
Раскопки в районе деревни Логоза начались неделю назад, ждать первых находок долго не пришлось. Поисковики уже обнаружили останки 30 человек, а также немецкие боеприпасы на месте расстрела.
Сейчас поисковики также работают в Слонимском, Витебском и Светлогорском районах. Уже найдены останки более 200 человек, и большинство из них – мирные жители. Всего же в этом году планируется исследовать почти 150 ранее неизвестных захоронений. Это тот самый случай, когда фраза «ворошить прошлое» обретает абсолютно иной контекст. Понятно, в силу времени привлечь виновных к ответственности вряд ли получится, однако установить все факты геноцида, которые происходили на белорусской земле – дело чести. В память о тех, кто погиб. И в назидание потомкам, чтобы подобное не повторилось никогда.
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Неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружено в Логойском районе: Генпрокуратура расследует факты геноцида
Преступления, у которых нет срока давности. Ранее неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружено в Логойском районе. На месте раскопок...
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