Неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружено в Логойском районе: Генпрокуратура расследует факты геноцида

Источник материала: ОНТ

Преступления, у которых нет срока давности. Ранее неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружено в Логойском районе. На месте раскопок работают поисковики и следователи. Генеральная прокуратура начала расследование в рамках уголовного дела о фактах геноцида белорусского народа. О трагической странице нашей истории, которая продолжает открывать свои тайны даже 80 лет спустя.





Логойский район не случайно называют краем партизан. По сути он был последним рубежом на пути немцев к Минску и даже после оккупации местные жители вели подпольную борьбу. За это фашисты и их пособники проявили особую жестокость. Только по официальным данным здесь расстреляно больше 1000 человек.

Дмитрий Имховик, председатель Совета «Память в сердцах»: «14 и 15 августа 1941 года сюда приехал Гиммлер, приказал своим подручным расстрелять 100 евреев, с Минского гетто расстреляли. Но он сказал нет, так тяжело эссесовцам, надо придумать что-то другое, и по нашему предположению, здесь отрабатывался метод уничтожения людей, который использовался в Бабьем Яру под Киевом, 33 тыс. расстреляно, и под Харьковом. Это ровно через 28 дней было».

Метод этот прост и ужасен. Расправы проводили в лесных массивах, где есть овраги. В них расстреливали и тут же закапывали убитых. Такие неизвестные захоронения поисковики по-прежнему находят. Это вблизи деревни Логоза. На огромном холме есть несколько учтенных могил. Но выжившие свидетели тех страшных событий утверждали, здесь покоится гораздо больше людей, чем принято считать.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: «Сведения, которые имеются в архивных материалах, полностью подтверждаются фактическими данными, людей приводили сюда, заставляли раздеваться, ложиться друг на друга, и в спину, в затылок расстреливали».

Здесь каждая пядь земли полита кровью. А большинство захоронений не там, где после войны установили памятник. И сегодня спустя 76 лет после окончания войны важно восстановить реальную картину трагедии.

Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз: «Госкомитет судебных экспертиз обладает всеми возможностями, чтобы провести исследования, установить личность погибших, определить количество захороненных лиц, их пол, возраст, возможно, время захоронения, при наличии повреждений – их механизм, и в отдельных случаях даже точную причину смерти».

Раскопки в районе деревни Логоза начались неделю назад, ждать первых находок долго не пришлось. Поисковики уже обнаружили останки 30 человек, а также немецкие боеприпасы на месте расстрела.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: «По крайней мере, здесь гильзы от штатных боеприпасов маузер, эксперты ещё всё подробно изучат, но это мы видим очевидно. Рвы выкапывались глубиной до 5 м, здесь мы очень много ещё чего найдем, пока только начальная стадия».

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси: «По предварительным данным, здесь замучено фашистами более 1500 человек! Мы думали работы здесь продлятся буквально две-три недели, но по объему мы видим, что возможно и до конца сезона полевых поисковых работ будем находиться на этом объекте».

Сейчас поисковики также работают в Слонимском, Витебском и Светлогорском районах. Уже найдены останки более 200 человек, и большинство из них – мирные жители. Всего же в этом году планируется исследовать почти 150 ранее неизвестных захоронений. Это тот самый случай, когда фраза «ворошить прошлое» обретает абсолютно иной контекст. Понятно, в силу времени привлечь виновных к ответственности вряд ли получится, однако установить все факты геноцида, которые происходили на белорусской земле – дело чести. В память о тех, кто погиб. И в назидание потомкам, чтобы подобное не повторилось никогда.

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