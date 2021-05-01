Ученые нашли уникальную мумию беременной женщины

Источник материала: ОНТ

Первая в мире мумия беременной женщины была найдена командой польских археологов. Находящееся в Национальном музее Варшавы тело было некогда вывезено из Египта. Об этом информирует MSN со ссылкой на Journal of Archaeological Science .

Мумия изначально считалась мужской. На гробе, в котором лежали останки, было начертано имя Хор-Джехути.

Исследователи при помощи томографии и рентгена выявили неожиданный факт: женщина умерла, будучи беременной. Размер плода по заключению ученых соответствует 26-28 неделям беременности.

Археологи пока не установили причину смерти женщины. При этом уточняется, что на тканях есть следы ее крови. Исследователи планируют их проанализировать. Так могут быть обнаружены вещества, которые укажут на определенные заболевания.

Фото: JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE

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