ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рейтинг телеканалов: программа будет измерять популярность СМИ в Беларуси

01.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самое ожидаемое событие для медиарынка Беларуси. Рейтинги теле- и радиоканалов теперь будет измерять специальная программа, передает «МИР 24».

Специалисты говорят о максимальной точности. Необходимое оборудование, так называемые «пипл-метры», установлены примерно на 500 телевизорах. Целевая аудитория разная. От студентов до пенсионеров по всей стране. В ближайшее время измерять начнут и интернет. Приспособления для этого уже есть.

«Он подключается в домохозяйства. На добровольной основе, конечно. И меряет интернет-траффик. Пока эту технологию нужно опробовать. Насколько она будет реализована на территории Республики Беларусь», – заявил генеральный директор компании по мониторингу телесмотрения Александр Юшкевич.

Поставщик технологии – британская компания, один из мировых лидеров на рынке медиаизмерений. Система прошла все необходимые испытания.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты говорят о максимальной точности. Необходимое оборудование, так называемые «пипл-метры», установлены примерно на 500 телевизорах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые нашли уникальную мумию беременной женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by