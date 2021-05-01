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Рейтинг телеканалов: программа будет измерять популярность СМИ в Беларуси
01.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самое ожидаемое событие для медиарынка Беларуси. Рейтинги теле- и радиоканалов теперь будет измерять специальная программа, передает «МИР 24».
Специалисты говорят о максимальной точности. Необходимое оборудование, так называемые «пипл-метры», установлены примерно на 500 телевизорах. Целевая аудитория разная. От студентов до пенсионеров по всей стране. В ближайшее время измерять начнут и интернет. Приспособления для этого уже есть.
Поставщик технологии – британская компания, один из мировых лидеров на рынке медиаизмерений. Система прошла все необходимые испытания.
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Специалисты говорят о максимальной точности. Необходимое оборудование, так называемые «пипл-метры», установлены примерно на 500 телевизорах.
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