Рейтинг телеканалов: программа будет измерять популярность СМИ в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самое ожидаемое событие для медиарынка Беларуси. Рейтинги теле- и радиоканалов теперь будет измерять специальная программа, передает «МИР 24».

Специалисты говорят о максимальной точности. Необходимое оборудование, так называемые «пипл-метры», установлены примерно на 500 телевизорах. Целевая аудитория разная. От студентов до пенсионеров по всей стране. В ближайшее время измерять начнут и интернет. Приспособления для этого уже есть.

«Он подключается в домохозяйства. На добровольной основе, конечно. И меряет интернет-траффик. Пока эту технологию нужно опробовать. Насколько она будет реализована на территории Республики Беларусь», – заявил генеральный директор компании по мониторингу телесмотрения Александр Юшкевич.

Поставщик технологии – британская компания, один из мировых лидеров на рынке медиаизмерений. Система прошла все необходимые испытания.