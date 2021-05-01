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КГБ Беларуси запросил у США правовую поддержку по делу о подготовке госпереворота

01.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Комитет госбезопасности Беларуси прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти. В качестве обвиняемых девять человек, передает «МИР 24».

Четверо из них содержатся в следственном изоляторе. Следователи также обратились к коллегам из США, чтобы установить местонахождение некоторых фигурантов дела и выяснить все обстоятельства. Решается вопрос об экстрадиции этих людей в Беларусь.

«Комитет государственной безопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативного и всестороннего рассмотрения наших запросов. А также положительного решения вопроса об экстрадиции названных граждан в Республику Беларусь для их привлечения к установленной законом ответственности», – заявил официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош.

Аналогичные запросы в отношении двоих людей будут направлены в Литву и Украину. Уголовное дело о попытке захвата государственной власти в Беларуси возбудили впервые.

О готовящемся покушении недавно рассказал сам Александр Лукашенко. Некоторых злоумышленников задержали в Москве. По информации ФСБ России, переворот готовился 9 мая.



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Следователи также обратились к коллегам из США, чтобы установить местонахождение некоторых фигурантов дела и выяснить все обстоятельства
 
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КГБ Беларуси запросил у США правовую поддержку по делу о подготовке госпереворота
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