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КГБ Беларуси запросил у США правовую поддержку по делу о подготовке госпереворота
01.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Комитет госбезопасности Беларуси прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти. В качестве обвиняемых девять человек, передает «МИР 24».
Четверо из них содержатся в следственном изоляторе. Следователи также обратились к коллегам из США, чтобы установить местонахождение некоторых фигурантов дела и выяснить все обстоятельства. Решается вопрос об экстрадиции этих людей в Беларусь.
Аналогичные запросы в отношении двоих людей будут направлены в Литву и Украину. Уголовное дело о попытке захвата государственной власти в Беларуси возбудили впервые.
О готовящемся покушении недавно рассказал сам Александр Лукашенко. Некоторых злоумышленников задержали в Москве. По информации ФСБ России, переворот готовился 9 мая.
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Следователи также обратились к коллегам из США, чтобы установить местонахождение некоторых фигурантов дела и выяснить все обстоятельства
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