КГБ Беларуси запросил у США правовую поддержку по делу о подготовке госпереворота

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Комитет госбезопасности Беларуси прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти. В качестве обвиняемых девять человек, передает «МИР 24».

Четверо из них содержатся в следственном изоляторе. Следователи также обратились к коллегам из США, чтобы установить местонахождение некоторых фигурантов дела и выяснить все обстоятельства. Решается вопрос об экстрадиции этих людей в Беларусь.

«Комитет государственной безопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативного и всестороннего рассмотрения наших запросов. А также положительного решения вопроса об экстрадиции названных граждан в Республику Беларусь для их привлечения к установленной законом ответственности», – заявил официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош.

Аналогичные запросы в отношении двоих людей будут направлены в Литву и Украину. Уголовное дело о попытке захвата государственной власти в Беларуси возбудили впервые.

О готовящемся покушении недавно рассказал сам Александр Лукашенко. Некоторых злоумышленников задержали в Москве. По информации ФСБ России, переворот готовился 9 мая.