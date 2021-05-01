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В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в мае: три важных документа

01.05.2021 07:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В новом месяце государство меняет для бизнеса условия проведения безналичных расчетов, расширяет возможности получить экспортный кредит, вводит типовую инструкцию по охране труда при работе с офисным оборудованием.

О самых важных для делового сообщества изменениях законодательства в мае — в обзоре Naviny.by.

В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в мае: три важных документа

 

Меняются условия при расчетах безналом

Основание: указ № 37 от 1 февраля 2021 года.

Дата начала действия: 3 мая 2021 года.

Детали. В Беларуси изменены условия проведения безналичных расчетов.

Во-первых, уменьшен предельный платеж, то есть сумма платежей в совокупности, наличными деньгами за товары, которые граждане покупают у юридических лиц и ипэшников.

Эта сумма в рамках одной сделки снижена с одной тысячи базовых величин до пятисот (с 29 тысяч до 14 500 рублей).

При этом количество платежей в рамках одной сделки, сумма которых не должна превышать общий лимит, по-прежнему не ограничено.

Во-вторых, юридические лица и ИП должны давать гражданам возможность рассчитаться через ЕРИП, если регулярно (более трех раз в квартал) продают им товары, общая цена которых по одной сделке превышает 500 базовых величин.

Сами расчеты гражданина не должны быть связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности.

 

Расширяется сфера экспортного кредитования

Основания: указ № 39 от 4 февраля 2021 года и постановление Совмина № 249 от 23 апреля 2021 года.

Дата начала действия: 7 мая 2021 года.

Детали. Новый указ призван стимулировать экспорт, создать более благоприятные условия по выходу на внешние рынки для белорусских организаций вне зависимости от формы собственности, отмечает Минэкономики.

В документе определено, кому, на каких условиях и в какой сумме выдаются кредиты на то, чтобы произвести продукцию и реализовать ее на экспорт в 2021–2022 годах.

При этом расширена линейка экспортных финансовых инструментов.

Впрочем, не обошлось и без ограничений.

Так, указ № 39 запрещает выдачу двух и более экспортных кредитов, осуществление дважды и более раз финансирования под уступку денежного требования, постфинансирования и дисконтирования аккредитивов, связанных с финансированием производства, оплаты одних и тех же товаров.

Помимо этого, увеличен перечень видов страхования экспортных рисков.

Также государство допускает с 7 мая к страхованию таких рисков больше организаций. Но при двух условиях: они должны иметь лицензию и собственный капитал не меньше 25 миллионов рублей.

Важно и то, что договоры страхования экспортных рисков с поддержкой государства, заключенные до 7 мая, остаются в силе, пока не закончится срок их действия. Причем на тех же условиях, на которых они заключены.

В постановлении № 249 правительство перечислило 16 банков, которые могут выдавать экспортные кредиты.

 

Вводятся правила при работе с офисным оборудованием

Основание: постановление Минтруда № 25 от 14 апреля 2021 года.

Дата начала действия: 20 мая 2021 года.

Детали. Минтруда утвердило типовую инструкцию по охране труда при использовании в работе офисного оборудования.

Под таким оборудованием понимаются персональные ЭВМ, копировально-множительная техника, сканирующие устройства.

Прежде чем допускать персонал к подобным работам, наниматель должен провести инструктажи по охране труда.

Со своей стороны, работники обязаны выполнять определенные требования во время таких работ.

В частности, они должны немедленно известить своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя в случае, если это оборудование придет в неисправность.

Прописано даже, что при работе с офисным оборудованием персонал не вправе качаться на стуле, трогать технику мокрыми руками.

Нанимателю необходимо знать и о том, что новая инструкция позволяет работникам отказаться выполнять работы с использованием офисного оборудования.

Это допустимо в том случае, если возникнет непосредственная опасность для жизни и здоровья работников и окружающих. И пока опасность не будет устранена, персонал может не выполнять порученное ему дело.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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В новом месяце государство меняет для бизнеса условия проведения безналичных расчетов, расширяет возможности получить экспортный кредит, вводит типовую...
 
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