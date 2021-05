Что меняется в Беларуси с 1 мая

Naviny.by собрали основные изменения, которые вступают в силу 1 мая 2021 года.





Белорусам дадут четырехдневный отдых

В 2021 году государственные и другие праздники массово совпадают с выходными днями.

1 мая, в субботу, в Беларуси отмечается День труда, а 2 мая, в воскресенье — православная Пасха.

На воскресенье приходится и еще один майский праздник — 9 мая (День Победы).

Радуница, как всегда, будет отмечаться во вторник — в этот раз 11 мая.

Поскольку отработка за понедельник, 10 мая, переносится на субботу, 15 мая, в мае белорусы получат четыре выходных дня — с 8 по 11 мая (с субботы по вторник).

«Тунеядцы» станут полностью платить за газ и отопление

К Дню труда чиновники в очередной раз обновят единую базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Но главное, с начала нового месяца «тунеядцам» придется оплачивать по полным тарифам тепло- и газоснабжение.

Причем не имеет значения, централизованное у них отопление или в доме установлен котел.

До этого таких граждан обязали возмещать сто процентов от стоимости горячего водоснабжения (подогрева воды) в своей квартире или доме.

Чиновники разобрали майские новшества для «тунеядцев» на примере семьи из трех трудоспособных человек, которые живут в обычной двухкомнатной квартире с централизованным теплоснабжением.

Ранее Naviny.by подробно рассказывали о базе «тунеядцев» и о том, как законно избежать попадания в нее.

БЖД вводит льготу и дополнительные поезда

Как и в прошлые годы, пенсионерам с 1 мая дадут 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Об этом сообщается на сайте БЖД.

Напомним, чтобы купить билет со скидкой, необходим оригинал пенсионного удостоверения. Этот же документ пенсионеру нужно иметь при себе во время поездки.

Сама льгота будет действовать до конца октября — на время сезонных сельхозработ.

Кроме того, на предстоящие майские праздники и Радуницу со 2 по 11 мая БЖД назначает 69 дополнительных поездов.

Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям.

Это Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Коммунары, Минск — Пинск, Минск — Светлогорск, Витебск — Брест, Гомель — Витебск, Гродно — Орша — Кричев.

Кроме того, 8, 10 и 11 мая будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в поездах № 747/748, 710/709 Минск — Гомель.

Также БЖД сообщает о том, что с 1 мая Детская железная дорога открывает сезон летних перевозок 2021 года.

В мае поезда на «малой Белорусской» будут ходить по субботам и воскресеньям.

Вырастет цена сигарет

Стоимость сигарет увеличится на 5–10 копеек.

Так, некоторые виды сигарет Pall Mall и Rothmans подорожают на 5 копеек.

На 10 копеек вырастет цена отдельных сортов Monte Carlo и Camel.

С начала нового месяца в продаже появятся новые марки сигарет.

Это «Корона Gold» (по 1,5 рубля за пачку), «Корона Kalipso Gold» (по 1,6 рубля за пачку), NZ 8 TF, NZ 10 TF, NZ SAFARI TF, NZ SAFARI 4 TF (все по 1,7 рубля за пачку), Rothmans Click Hit и Camel Studio Shisha (по 2,60 рубля за пачку).

Все цены на сигареты с 1 мая приведены в специальном разделе на сайте МНС.

Во второй части обзора — другие важные изменения, которые произойдут в мае.

Начнется регистрация на ЦТ

Регистрация на централизованное тестирование стартует 2 мая.

Пройти ее можно в одном из учреждений образования, которые станут пунктами регистрации. Как правило, это еще и пункты проведения ЦТ.

При регистрации абитуриент подает заявление на одном из государственных языков Беларуси.

Сделать это он может в письменной форме лично. Кроме того, можно подать электронную заявку через сайт Республиканского института контроля знаний.

Здесь есть специальный раздел о ЦТ, который также включает памятку участнику.

После оплаты за прием и оформления документов абитуриенту обязательно нужно подойти в пункт регистрации и лично забрать пропуски на ЦТ по выбранным предметам — не позднее 1 июня.

Вводится запрет на товары Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf

Правительство утвердило перечень импортных товаров, которые запрещены к ввозу и продаже в Беларуси с 5 мая.

Это парфюмерные, косметические и туалетные средства, изделия из пластмасс, легковые автомобили, химическая и нефтехимическая продукция.

Под запретом оказались товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf.

Касательно последнего производителя, речь идет о торговых марках Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8×4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me.

Запрет будет действовать полгода.

Перечень запрещенных к ввозу товаров разработан в рамках контрсанкций белорусских властей на основании указа № 128 от 30 марта 2021 года.

В ГТК уже пояснили , что будет с автомобилями Škoda при въезде в Беларусь — Naviny.by рассказывают , как теперь будут продавать автомобили этой марки в нашей стране.

«Белавиа» расширяет географию полетов в Россию

В мае национальный авиаперевозчик расширит свою карту полетов по российскому направлению.

С 5 мая «Белавиа» станет выполнять рейсы в Самару, а с 7 мая — в Екатеринбург.

Авиакомпания приводит расписание полетов и называет стоимость билетов.

Так, минимальная цена билетов по тарифу light для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро — туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону — 143 евро, в обе стороны — 233 евро.

Минчанам начнут отключать горячую воду

Для подготовки тепловых сетей Минска к работе в зимних условиях коммунальные службы станут поэтапно отключать горожанам горячее водоснабжение.

Первые отключения начнутся 12 мая — полный график со списком улиц приведен на сайте Мингорисполкома.

Коммунальщики приносят свои извинения гражданам за неудобства, убеждают, что отключение не превысит 14 дней, и предупреждают о возможных повреждениях теплопроводов во время испытаний.

При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» (тел.: 298 27 27, 298 27 37), диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» (тел.: 373 35 24), диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» (тел.: 272-78-88) или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Наступает время уплаты подоходного налога

В мае белорусы должны уплатить подоходный налог .

Напомним, подоходный налог ежемесячно берется с доходов граждан. Его платят люди, которые работают по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера.

Сам работник не уплачивает налог — это делает за него организация, где он трудится. Гражданин — наемный работник может увидеть, что он заплатил подоходный налог в размере 13%, из своего расчетного листка.

Однако есть ситуации, когда вносить этот налог люди должны самостоятельно — Naviny.by уже рассказывали , как это сделать правильно.

Если гражданин не уплатит подоходный налог до 1 июня, он будет оштрафован на сумму от 14,5 рубля и более.