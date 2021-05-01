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Что меняется в Беларуси с 1 мая
Источник материала: Навiны
Naviny.by собрали основные изменения, которые вступают в силу 1 мая 2021 года.
Белорусам дадут четырехдневный отдых
В 2021 году государственные и другие праздники массово
1 мая, в субботу, в Беларуси отмечается День труда, а 2 мая, в воскресенье — православная Пасха.
На воскресенье приходится и еще один майский праздник — 9 мая (День Победы).
Радуница, как всегда, будет отмечаться во вторник — в этот раз 11 мая.
Поскольку отработка за понедельник, 10 мая, переносится на субботу, 15 мая, в мае белорусы получат четыре выходных дня — с 8 по 11 мая (с субботы по вторник).
«Тунеядцы» станут полностью платить за газ и отопление
К Дню труда чиновники в очередной раз обновят единую базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.
Но главное, с начала нового месяца «тунеядцам»
Причем не имеет значения, централизованное у них отопление или в доме установлен котел.
До этого таких граждан обязали возмещать сто процентов от стоимости горячего водоснабжения (подогрева воды) в своей квартире или доме.
Чиновники
Ранее Naviny.by подробно
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БЖД вводит льготу и дополнительные поезда
Как и в прошлые годы, пенсионерам с 1 мая дадут 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Об этом
Напомним, чтобы купить билет со скидкой, необходим оригинал пенсионного удостоверения. Этот же документ пенсионеру нужно иметь при себе во время поездки.
Сама льгота будет действовать до конца октября — на время сезонных сельхозработ.
Кроме того, на предстоящие майские праздники и Радуницу со 2 по 11 мая БЖД назначает 69 дополнительных поездов.
Они будут
Это Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Коммунары, Минск — Пинск, Минск — Светлогорск, Витебск — Брест, Гомель — Витебск, Гродно — Орша — Кричев.
Кроме того, 8, 10 и 11 мая будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в поездах № 747/748, 710/709 Минск — Гомель.
Также БЖД
В мае поезда на «малой Белорусской» будут ходить по субботам и воскресеньям.
Вырастет цена сигарет
Стоимость сигарет увеличится на 5–10 копеек.
Так, некоторые виды сигарет Pall Mall и Rothmans подорожают на 5 копеек.
На 10 копеек вырастет цена отдельных сортов Monte Carlo и Camel.
С начала нового месяца в продаже появятся новые марки сигарет.
Это «Корона Gold» (по 1,5 рубля за пачку), «Корона Kalipso Gold» (по 1,6 рубля за пачку), NZ 8 TF, NZ 10 TF, NZ SAFARI TF, NZ SAFARI 4 TF (все по 1,7 рубля за пачку), Rothmans Click Hit и Camel Studio Shisha (по 2,60 рубля за пачку).
Все цены на сигареты с 1 мая приведены в специальном
Во второй части обзора — другие важные изменения, которые произойдут в мае.
Начнется регистрация на ЦТ
Регистрация на централизованное тестирование стартует 2 мая.
Пройти ее можно в одном из учреждений образования, которые станут пунктами регистрации. Как правило, это еще и пункты проведения ЦТ.
При регистрации абитуриент подает заявление на одном из государственных языков Беларуси.
Сделать это он может в письменной форме лично. Кроме того, можно подать электронную заявку через
Здесь есть специальный
После оплаты за прием и оформления документов абитуриенту обязательно нужно подойти в пункт регистрации и лично забрать пропуски на ЦТ по выбранным предметам — не позднее 1 июня.
Вводится запрет на товары Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf
Правительство
Это парфюмерные, косметические и туалетные средства, изделия из пластмасс, легковые автомобили, химическая и нефтехимическая продукция.
Под запретом оказались товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf.
Касательно последнего производителя, речь идет о торговых марках Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8×4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me.
Запрет будет
Перечень запрещенных к ввозу товаров разработан в рамках контрсанкций белорусских властей на основании
В ГТК уже
«Белавиа» расширяет географию полетов в Россию
В мае национальный авиаперевозчик расширит свою карту полетов по российскому направлению.
С 5 мая «Белавиа» станет выполнять рейсы в Самару, а с 7 мая — в Екатеринбург.
Авиакомпания
Так, минимальная цена билетов по тарифу light для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро — туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону — 143 евро, в обе стороны — 233 евро.
Минчанам начнут отключать горячую воду
Для подготовки тепловых сетей Минска к работе в зимних условиях коммунальные службы станут поэтапно отключать горожанам горячее водоснабжение.
Первые отключения начнутся 12 мая — полный график со списком улиц
Коммунальщики приносят свои извинения гражданам за неудобства, убеждают, что отключение не превысит 14 дней, и предупреждают о возможных повреждениях теплопроводов во время испытаний.
При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» (тел.: 298 27 27, 298 27 37), диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» (тел.: 373 35 24), диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» (тел.: 272-78-88) или в ближайшие КУП «ЖЭУ».
Наступает время уплаты подоходного налога
В мае белорусы должны уплатить
Напомним, подоходный налог ежемесячно берется с доходов граждан. Его платят люди, которые работают по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера.
Сам работник не уплачивает налог — это делает за него организация, где он трудится. Гражданин — наемный работник может увидеть, что он заплатил подоходный налог в размере 13%, из своего расчетного листка.
Однако есть ситуации, когда вносить этот налог люди должны самостоятельно — Naviny.by уже
Если гражданин не уплатит подоходный налог до 1 июня, он будет оштрафован на сумму от 14,5 рубля и более.
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