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Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

01.05.2021 08:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первый день мая погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков (дожди пройдут лишь на юго-западе страны). В некоторых районах прогремят грозы.

Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +14..+16°C;
  • Витебск +11..+13°C;
  • Гомель +15..+17°C;
  • Гродно +12..+14°C;
  • Могилев +11..+13°C;
  • Минск +11..+13°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В первый день мая погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
 
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