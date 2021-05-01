Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

В первый день мая погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.



Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков (дожди пройдут лишь на юго-западе страны). В некоторых районах прогремят грозы.

Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

Брест +14..+16° C ;

; Витебск +11..+13° C ;

; Гомель +15..+17° C ;

; Гродно +12..+14° C ;

; Могилев +11..+13° C ;

; Минск +11..+13° C .