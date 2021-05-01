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Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
В первый день мая погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков (дожди пройдут лишь на юго-западе страны). В некоторых районах прогремят грозы.
Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
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В первый день мая погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
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