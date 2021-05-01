Крайне дерзкая и модная. Посмотрите, как 78-летняя модница из Англии всё начала с начала после смерти мужа

Источник материала: Tut.by

В свои 78 лет Джин Вудс делает невероятно модные прически и носит ботинки Doctor Martens. Она живет в британском городе Бат и говорит, что мода всегда была ее страстью. Джин уверяет, что источником вдохновения при выборе нарядов для нее служит местная молодежь — отсюда и ее любовь к грубым ботинкам.

Когда Джин было 70 лет, умер ее муж Пол, с которым они прожили почти полвека. Чтобы хоть как-то отвлечься, Джин решила найти себе работу. Дети посоветовали устроиться в магазин одежды GAP.

«Я посмотрелась в зеркало, и поняла, что первым делом надо сменить стрижку», — вспоминает Джин.

Джин полистала журналы, выбрала образ и пошла к парикмахеру, у которого стриглась уже много лет.

— Сегодня подстригите меня, пожалуйста, вот так, — сказала она и показала парикмахеру фото из журнала.

— Ни за что, — ответил парикмахер и засмеялся. — Разве вы не видите? Эта стрижка не для вас.

Джин забрала свой журнал и вышла из парикмахерской.

После того, как другой парикмахер коротко обрезал ей челку и подстриг ее так, как она хотела, Джин без труда устроилась на работу в GAP, а еще через несколько лет перешла в небольшой магазин дизайнерской одежды.

Как выглядеть после пятидесяти, уверена Джин, зависит от личного решения человека.

«Красота — это выбор, — говорит она. — Я сделала этот выбор когда потеряла своего любимого Пола, и это для меня было очень важно. Многие люди моего возраста живут прошлым и думают, ничего уже нельзя изменить. Я выбрала двигаться вперед, и это не значит, что я перестала думать о своем муже. Конечно, я думаю о нем. Но он стал для меня прошлым, а я живу в настоящем».