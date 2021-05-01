ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Неземная женщина». Рената Литвинова снялась топлес и раскрыла свой секрет красоты

01.05.2021 08:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

54-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова разместила в своем инстаграме откровенный кадр и рассказала, как сохраняет красоту и отличную фигуру, на пост артистки ссылается cosmo.ru.

На фото Литвинова позирует топлес в специальной морозильной камере: «У меня нет выходных, много работы и обязательств, я даже люблю работать. И я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями. Поэтому нужно укрепляться радикальными способами».

Рената старается как минимум один раз в неделю ходить в криосауну. Это полезно и для здоровья, и для фигуры. При температуре минус 150 градусов по Цельсию внутри достаточно провести три минуты: «Плюсы бесконечны — укрепление иммунитета, и за эти три минуты тратится не меньше 400 калорий. Вот один из моих секретов».

Подписчики Литвиновой засыпали артистку комплиментами: «Красавица», «Хочу видео», «Вы в криосауне, а нам тут жарко стало», «Как тростинка. Неземная женщина», «Безупречно прекрасная. Ты волнуешь и разгоняешь кровь в моих артериях», «Снегурочка, которую мы заслужили».

Предлагаем вспомнить несколько фото иконы стиля с минимум или отсутствием макияжа, демонстрирующих ее природную красоту.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рената старается как минимум один раз в неделю ходить в криосауну. Это полезно и для здоровья, и для фигуры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что случилось с валютой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by