«Неземная женщина». Рената Литвинова снялась топлес и раскрыла свой секрет красоты

Источник материала: Tut.by

54-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова разместила в своем инстаграме откровенный кадр и рассказала, как сохраняет красоту и отличную фигуру, на пост артистки ссылается cosmo.ru .

На фото Литвинова позирует топлес в специальной морозильной камере: «У меня нет выходных, много работы и обязательств, я даже люблю работать. И я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями. Поэтому нужно укрепляться радикальными способами».

Рената старается как минимум один раз в неделю ходить в криосауну. Это полезно и для здоровья, и для фигуры. При температуре минус 150 градусов по Цельсию внутри достаточно провести три минуты: «Плюсы бесконечны — укрепление иммунитета, и за эти три минуты тратится не меньше 400 калорий. Вот один из моих секретов».

Подписчики Литвиновой засыпали артистку комплиментами: «Красавица», «Хочу видео», «Вы в криосауне, а нам тут жарко стало», «Как тростинка. Неземная женщина», «Безупречно прекрасная. Ты волнуешь и разгоняешь кровь в моих артериях», «Снегурочка, которую мы заслужили».

Предлагаем вспомнить несколько фото иконы стиля с минимум или отсутствием макияжа, демонстрирующих ее природную красоту.