Дочь Мадонны снялась для Vanity Fair в провокационных образах и рассказала о своем романе

Источник материала: Tut.by

Старшая дочь Мадонны 24-летняя Лурдес Леон снялась в новой фотосессии для Vanity Fair. Лурдес позировала в нарядах из новых коллекций Saint Laurent by Anthony Vaccarello, Blumarine, Ralph Lauren Collection и Ferragamo.

В интервью Лурдес рассказала в том числе и о личной жизни. Она вспомнила о романе с актером Тимоти Шаламе.

Молодые люди вместе учились в школе музыкального искусства и актерского мастерства на Манхэттене. Их роман начался в 2013-м году и длился около года. Лурдес даже познакомила своего бойфренда с матерью и отцом, Карлосом Леоном, однако в один момент пара решила расстаться — и многие фанаты были удивлены таким резким переменам в их жизни.

Причина расставания до сих пор остается неизвестной, но, по слухам, инициатором был Тимоти — в тот момент он предпочел другую девушку.

В интервью Лурдес сказала, что испытывает к Тимоти невероятное уважение и с теплом вспоминает время, проведенное вместе с ним.