Тест на сообразительность: сможете решить эти простейшие логические задачки?

Источник материала: Tut.by

Никто не хочет признаваться в своей несообразительности. Но мы никому не расскажем, если этот тест вы пройдете не очень здóрово. Предлагаем проверить, как хорошо у вас работает ум. Нужно решить десять простейших логических задачек: с ними должны справиться даже 10-летние дети.