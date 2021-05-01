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Тест на сообразительность: сможете решить эти простейшие логические задачки?
Источник материала: Tut.by
Никто не хочет признаваться в своей несообразительности. Но мы никому не расскажем, если этот тест вы пройдете не очень здóрово. Предлагаем проверить, как хорошо у вас работает ум. Нужно решить десять простейших логических задачек: с ними должны справиться даже 10-летние дети.
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Предлагаем проверить, как хорошо у вас работает ум. Нужно решить десять простейших логических задачек.
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