«Что делать в Минске, не знаю». Прокатились на первой «Ласточке» до Москвы

Источник материала: Onliner Поезд отправляется, приключения начинаются. Нам удалось купить билеты на первую «Ласточку» и на себе испытать, что это такое — «долететь» до Москвы за семь часов, насладиться обществом в бизнес и базовом классах. А заодно понять, чем обусловлен такой ажиотаж по поводу этого маршрута (билеты раскуплены на многие дни вперед) и кто те белорусы, которые так скучали по Москве.

Больших стараний для того, чтобы совершить поездку, не потребовалось — достаточно было мониторить сайт БЖД и успеть выцепить билеты. Благо места в первый день еще были. Как только покупка была оформлена, с нами связался инженер пассажирской службы БЖД, чтобы узнать цель и подробности поездки. Вряд ли так общались с каждым из 349 пассажиров. Скорее всего, определяли, кому достанется подарочный набор (утешаем себя), но мы пролетели.

С ПЦР-тестом не тяните (серьезно)

Документы, необходимые для путешествия в соседнюю столицу, до банального просты: паспорт, билет и отрицательный результат ПЦР-теста. С последним и возникают трудности почти у всех пассажиров. Сдать сам анализ и получить его результат за сутки до отправления — всем квестам квест. Можно и не уехать. Повезло, что людям свойственно менять свои планы, и нам чудом удалось запрыгнуть в последний вагон, сдав мазок из зева и носа вместо отказавшейся женщины. А к цене билета бизнес-класса в 136,14 рубля добавляем 39,44 рубля за тест. Итого стоимость поездки бизнес-классом обошлась нам в 175,58 рубля — почти столько же стоит поездка в купе в «двойке», только тут кормят.

Обратно едем за 49,38 рубля (ПЦР еще действует!) утренней «Ласточкой».

Ожидание — реальность

Итак, вот он, бизнес-класс — отдельная комната для 12 человек, поездка которых пройдет с дополнительными удобствами. По краям висят четыре телевизора, транслируется канал РЖД ТВ, показывают сюжеты про железную дорогу, войну, войну на железной дороге и рекламу псковских красот и каких-то храмов. Не везде есть субтитры, учимся читать по губам. Но «плазма» проигрывает пейзажам за окнами: поля сменяются лесами, леса — деревнями, деревни — вновь полями.

Столики полуоткидные, их площадь может увеличиваться примерно на 30—40%. Чтобы поставить подносы с едой, места хватит, но тесновато. Сиденья обиты кожзамом, под головой салфетка с логотипом РЖД. Работает кондиционер, даже чересчур — в ногах немного холодновато, а в комнате на 12 человек свежо.

Да, тут кормят. На выбор предлагают меню, есть даже что-то для вегетарианцев. Попутно предлагают прохладительные напитки: соки, воду и газировку. Объем — на один глоток. Приготовить наш обед №1 обещают за 20 минут — в принципе, справляются. На подносе все как мы любим: пюрешка с котлеткой, овощи, маслины, кусок хлеба, две булочки и соус. Заглушить чувство голода — в самый раз. После перекуса предлагают чай/кофе с десертом (кофе делали дольше, чем разогревали обед, — около 30 минут). Вообще, у пассажиров бизнес-класса безграничный доступ к кофе и чаю, хоть в термос наливай (в базовом и экономклассе кофе стоит около 4,50 белорусского рубля).













Сразу после отправления к нам выходит начальник поезда с речью: мол, я к вашим услугам, надеюсь, всем понравится, чем могу помочь. И помочь было чем: в салоне сидело 12 разгневанных пассажиров, так как Wi-Fi почему-то не подключался. Для его подключения нужно было ввести последние четыре цифры номера паспорта и указать место, но зайти не получилось ни у кого. «Ближе к российской границе включат», — предполагает кто-то из путешественников (спойлер: нет, не включат). Начальник поезда извиняется, проехали.

Всегда выручат старые добрые газеты — да, это не кино, но сканворды и судоку поразгадывать можно. Интерес пассажиров к печатной продукции нулевой, газеты взяли только мы. Для полного погружения в домашнюю атмосферу можно надеть тапочки, которые тоже остались без внимания путешественников. Сиденья, к сожалению, не откидываются, даже в «бизнесе», только подлокотники. Рядом с местом есть розетки, чтобы все были заряжены (о «заряженных» чуть позже).





Во время второй проверки документов, которая началась через пять минут после посадки, смотрели ПЦР-тесты. Проводница глядела мельком, а кто-то даже предлагал два варианта: один из частной клиники, второй — из государственной. Как оказалось, оба варианта подходят. Также было предложено заполнить бумагу от Роспотребнадзора — зачем, доходчиво не объяснили, сказали только: «Это для вас, оставляете ее у себя».

Поезд едет со скоростью 140—160 км/ч, где-то шустрее, где-то притормаживает, но первые две станции — Орша и Смоленск — по ощущениям проехали быстро, а это минус три часа «отсидки». В Смоленске зашли гости — пограничный контроль, проверяли паспорта. Всего было три остановки, но даже на станциях, где поезд стоял одну минуту, люди умудрялись выбежать покурить, рискуя так и не доехать до пункта назначения, хотя оператор настойчиво просил этого не делать.

Кто с нами едет?

До Смоленска нас было трое за столиком: я, Елена и мужчина Кирилл. Все белорусы. Кирилл родом из Бобруйска, но уже полтора года работает в Москве электриком. Делает слаботочку, собирает щитки и настойчиво предлагает пойти с ним работать. Говорит, 2500 российских рублей в день получить вообще легко — главное, чтобы не пил. Хотя сам будто нарушает свой завет, то и дело выходя в туалет.





Бесят частые просьбы «Можно пройти?», запах, музыка на весь вагон. Кирилл то рассыпает сахар, то морочит голову с сим-картой и приглашает Елену в кафе по приезде. Но женщина замужем — вежливо отказывает и терпит. Про свою биографию она рассказывать не спешила, лишь похвалилась тем, что подавала документы на подпись Путину, Медведеву и Лаврову. В Смоленске к нам подсаживается мужчина (назовем его мистер X). Он сразу протирает стол салфетками, просит всех занять свои места согласно купленным билетам и сразу разоблачает Кирилла.

— Ключевая точка у него в уборной, — говорит мистер X, когда Кирилл в очередной раз удаляется.

Дуэль в бизнес-классе

Добродушный, но уже подуставший электрик возвращается и пытается начать диалог, при этом допускает роковую ошибку, обращаясь к мистеру X на «ты».

— Мы с вами на брудершафт не пили, что вы мне «тыкаете»? Давайте вести себя нормально, не извиняться, а вести как подобает. Выпили — не мешайте другим. Мне телевизор интереснее смотреть, чем общаться с вами, — заключает мужчина из Смоленска.

— Может, выйдем? — бросает перчатку Александр.

— Вы хотите продолжить разбирательства в отделении полиции? — обламывает электрика мистер X.

И началась дуэль. Как, вы думаете, взрослые люди, повидавшие жизнь, выясняют отношения? Смотрят друг другу в глаза примерно две минуты (это реально много и нелепо), затем оба смеются и прекращают маяться дурью. А сама словесная перепалка и мини-гипноз заменили пассажирам телевизор и музыку в наушниках, заполнив еще 15 минут времени.

Наши ощущения и встреча поезда в Москве

Семь часов на одном месте — это реально. Да, ягодицы затекают, многие пассажиры вставали и выходили разминаться в тамбур. Можно ли было поспать? Если наловчитесь или найдете свою позу — да: светодиодный свет по глазам не бил, да и в том же комплекте, где тапочки, была еще и повязка. Привычных «туду-туду» давно уже не слышно. Порой вагон покачивало, но не страшно, сок никто не пролил.

Перед прибытием в столицу России состоялась минутка обратной связи: начальник поезда выслушал предложения и жалобы. Люди были очень довольны, несмотря на «косяк» с Wi-Fi и прохладу, из-за чего некоторые надели куртки. Москва встречала пассажиров без прессы — только знакомые, родные и близкие. На Белорусском вокзале висят флаги двух стран, а также красуется табло «Первый международный скоростной поезд „Ласточка“ Москва — Минск». Угадаете место по фото?









На московском перроне нам удалось пообщаться с несколькими белорусами.

— Я тут работаю, в Москве. В Беларуси не нужны специалисты, что делать в Минске, не знаю, — рассказал Николай из Гомеля. — Так и живу по работам — то в Москве, то в Германии, то еще где-то. Поездка классная, наконец можно нормально и дешево доехать в Россию. А с ПЦР-тестом надурили. Никто ж не проверил даже — зачем он?





Ближе ко входу на вокзал стоит 22 летний парень. Это Алексей, он уехал из Минска из-за политической обстановки и собирается покорять Москву. С собой взял одежду, стационарный компьютер (почтой отправлять побоялся) и $2000 на первое время.

— Последние полгода я работал, сидел дома и тупо копил деньги. Сначала буду жить у друга, потом, как найду работу, сниму квартиру. Я взял с собой компьютер, пока займусь фрилансом по программированию. Думаю, все получится.





Поезд крутой: быстро, дешево, даже комфортно. Это гораздо лучше, чем на автобусах, а потом неизвестными тропами проходить границу и бояться, что поймают и штраф впаяют.

Это еще одна молодая пара, сошедшая с «Ласточки», — Кристина и Павел. Они белорусы, но живут в Москве. Приезжали к родителям, и проблема закрытых границ не могла не сказаться на них.

— Наконец-то запустили нормальный поезд. Он же будет два раза в день ходить, так это вообще круто, можно Москву посмотреть и уехать в тот же день. Хорошо, что есть возможность. Только что большие очереди на ПЦР. При этом у нас просто спросили о его наличии, разворачивать и смотреть не стали.



