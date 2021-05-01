Бухгалтеру не удалось найти работу в Бобруйске, но она смогла взять госсубсидию и начала свое дело

Источник материала: Onliner

Елене 35 лет, и в декабре прошлого года она стала безработной. Казалось бы, банальная ситуация, что тут такого. Но бухгалтеров на рынке труда пруд пруди. И дело осложнялось тем, что безработной она стала в Бобруйске — городе, который даже Минтруда считает сложным для трудоустройства. Поиски нового места ничего не дали. Пришлось идти на биржу труда.

— Сначала я закончила Бобруйский аграрно-экономический колледж, а потом заочное в Белорусском торгово-экономическом университете потребкооперации. Параллельно пошла работать, — рассказывает Елена. — Устроиться без опыта и протекции удалось только на «умирающее» госпредприятие, но не жалею. Во-первых — повезло с ближайшим руководством и по-человечески, и по профессии. Успела посмотреть, как работали старые бухгалтеры, которые «держали все в голове». Во-вторых — узнала, как работать, когда все плохо. Как зарплатную ведомость по платежкам делят, как с антикризисными управляющими общаться, что делать, чтоб на тебя недостачу не повесили, и еще много всего.





Зарплата была изначально небольшой, а потом ее стали задерживать, платить частями и все позже. Постепенно задержки стали еще больше и часть зарплаты начали выдавать продукцией. В тот момент Елена ушла на работу к «ипэшнику».

— Это был бизнес по ремонту техники, мобильных телефонов и так далее. Я там вела бухгалтерию, принимала заказы и делала все, что понадобится, потому что других работников не было, — говорит она. — Потом вела где-то десяток фирм и предпринимателей, большей частью одновременно, т. к. работодатели открывали бизнес «кустом». Это когда одни и те же люди регистрируют отдельные ИП и юрлица на разные виды деятельности. «Обсчитывала» розничную торговлю, иногда оптовые операции. Оказывала услуги населению и юрлицам, мы были официальным сервисом одного заграничного производителя техники.





«Часто ищут главного бухгалтера, особенно на проблемные предприятия»

В декабре 2020 года Елена рассталась с очередным работодателем. И стала искать другое место.

— Так вышло, в бизнесе вообще все меняется. Вначале хотела найти другое такое же место. Спрос на бухгалтеров в Бобруйске есть, но не все так просто. Часто ищут главного бухгалтера, особенно на проблемные предприятия, — говорит Елена. — Но здесь надо быть осторожней. Если в коллективе ни один из бухгалтеров не хочет стать главным, значит что-то не так. Может быть, слишком запущен учет, и свои работники это знают, может быть, неподъемные требования и ответственность. Просто так начальника не ищут. Вакансии рядовых бухгалтеров остаются свободными, только если зарплата явно не соответствует объему работы, нормальные места сразу занимают чьи-то дети, родственники, друзья. А частные фирмы сокращают обороты, бухгалтерам предлагают полставки, даже четверть.





— Так что, теперь искать четыре работы по четверть ставки и подчиняться четырем начальникам или «повесить» на себя чью-то запущенную бухгалтерию, а потом еще и ответственность? — рассуждала женщина.

Времени на долгие поиски не было. По словам бобруйчанки, она понимала: дальше все может стать только хуже. Поэтому она начала думать в другом направлении.

— Многие сейчас работают удаленно. Если у бухгалтера и заказчика есть компьютеры и МФУ (со сканером), то бóльшую часть бумаг можно не передавать. Многое удается делать даже со смартфона. Примерно через неделю безработного состояния и во время поисков я поняла: могу самостоятельно делать то, что раньше делала в подчинении. Плюс работа на себя избавляла от проблем наемного бухгалтера: не сдали вовремя документы, разные начальники дают разные указания, неэффективно организован процесс и т. д.





Правда, денег, чтобы открыть свой бизнес, не было. Изучив все возможные варианты — от кредита до займа у родственников, — Елена вспомнила, что есть государственная программа поддержки безработных при открытии бизнеса. Можно получить невозвратную субсидию в 11 бюджетов прожиточного минимума. На тот момент это было 2839,21 рубля.

— Получить субсидию оказалось не то чтобы просто, но реально. Сначала я стала на учет в центре занятости, получила статус безработной и собрала документы: паспорт, трудовую, диплом, справку о составе семьи. Потом мне предлагали разные вакансии, переобучение. Но тут я попросила открыть бизнес. Центр занятости отправил меня на специальные курсы. Обучение здесь же, в Бобруйске, лекции читают преподаватели из техникума, учиться чуть больше месяца.





«Избытка спроса на этом рынке бухуслуг нет»

После учебы на курсах Елена должна была написать бизнес-план и защитить его. Требования к бизнес-плану в сфере бухгалтерских услуг оказались отнюдь не учебными. Понадобились точные расчеты на основании реальных цифр. А чтобы сделать расчеты, надо изучить рынок, определить свое место на нем, слабые места, незанятые ниши и перспективы.

— При работе над бизнес-планом стало ясно, что бухгалтерских фирм не так уж и мало, а частных бухгалтеров еще больше. В Бобруйске за ведение учета ИП с простым налогообложением (упрощенка или единый налог) просят 150—200 рублей в месяц, если ИП обслуживается вместе с фирмой, могут взять и 100 рублей. Предприятие с наемными работниками при небольшом обороте и простых налогах стоит уже где-то от 250 рублей. Если заказывают ежедневные услуги, а налоги на общих основаниях, будет 350—400 рублей и выше. Цены примерные, но хорошо коррелируют с тем, что получает за такую же работу штатный бухгалтер. Единственное отличие — заказчик не платит за рабочее время, только за оказанную услугу.





В итоге она смогла защититься в Центре занятости горисполкома, получила направление на регистрацию в качестве ИП и ту самую субсидию.

— Расходовать эти деньги нужно строго под определенные в бизнес-плане цели и отчитаться об этом. Можно купить технику, мебель, канцтовары, какие-то материалы, но все строго для основной деятельности. Если выяснится, что деньги потратили куда-то не туда, их придется вернуть. После этого обязательно работать по выбранному направлению в течение года. Не закрывать ИП или ремесленную деятельность, платить налоги.

Получив свидетельство и средства для бизнеса, Елена первым делом обновила технику. Работать с бухгалтерскими программами, вести несколько процессов, общаться с клиентами на старом зависающем ноутбуке было неудобно и опасно. На перспективу создала для клиентов свою группу в Viber — «Бухгалтерия без стресса». В отдаленной перспективе собирается сделать сайт.

Стали появляться заказы, но их пока не хватает. По плану в течение первого года нужно выйти на чистый доход больше 8 тысяч рублей. Первые клиенты и заработки уже есть, но для уверенности в работе и доходов нужно в три-четыре раза больше.

— Избытка спроса на этом рынке бухуслуг нет. В избытке скорее специалисты, и по мере «сжатия» бизнеса их становится все больше, — говорит Елена. — Но у меня есть сильная мотивация, лениться не светит. Семья, дети, кредиты. С небольшого заработка не потянуть.



