Как обслуживать и как чинить свой велосипед, чтобы не переплачивать в мастерской?

Источник материала: Onliner Мы вдоль и поперек исследуем Каталог для того, чтобы выбрать идеальный велосипед. Тысячи различных вариантов, но у каждого он свой — самый лучший, и каждый должен понимать, что классный велик — хоть бюджетный, хоть дорогой — нуждается в обслуживании. Это не означает, что нужно выучиться на веломеханика или тратить деньги на сервисах, будто речь идет о каком-нибудь автомобиле. Многое или даже почти все можно сделать своими руками, достаточно лишь попытаться: сильно не замараетесь, ничего не запорите, а еще и сэкономите — одни плюсы. Мы, разумеется, поможем дельным советом: что можно и что нужно сделать для своего железного коня, и какой инструмент нам понадобится. Решайтесь, это же только велосипед — ломаться там особо нечему!

















Как обслуживать и как чинить свой велосипед

Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись ненароком на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





Цепь: очищаем, смазываем или даже меняем

Цепь — это всегда самая грязная, но при этом крайне важная деталь вашего велосипеда, благодаря которой все и движется. Она состоит из металлических пластин и пинов, соединенных друг с другом. Не важно, сколько скоростей в вашем велике, цепь всегда выглядит одинаково (шире она или уже — в данном случае не играет никакой роли). Бывают, конечно, велосипеды с ременным приводом: штука прикольная, но далеко не универсальная. Ремень мыть легче: что правда — то правда. А вот с цепью придется повозиться, если вы хотите продлить своему велосипеду жизнь и получать удовольствие от езды.

По сути, задачи всего две: очистить цепь и смазать ее. Приступаем.

Как очистить велосипедную цепь?

Нет смысла заниматься обслуживанием новой цепи: она смазана еще на заводе, смазана хорошо, нечего туда и лезть. Но дорога делает свое дело: смазанная цепь буквально притягивает к себе пыль, грязь, песок из-под колес. После километров пути смазка частично загустевает, частично вымывается и перестает нормально выполнять свою функцию. Для вас это означает две проблемы: первая — ваш классный, красивый, стремительный велосипед вдруг начинает хрустеть, кряхтеть и скрипеть, как древний старик; вторая — стремительно увеличивается износ компонентов привода. Песок, забившийся в цепь, мешает ее нормальной работе. Вы удивитесь, узнав, что крепкий металл, оказывается, восприимчив к несвойственным нагрузкам и может растягиваться и ломаться. А убитая цепь убивает и звезды, которые ее раскручивают. В общем, под ударом вся система.

Решаем проблему. Чтобы удалить всю грязь с цепи, проще всего воспользоваться специальным приспособлением для очистки. Это закрытая емкость с роликами и щетками: цепь зажимается и проезжает через эти ролики, тем самым очищаясь. Можно, конечно, использовать пару щеток для обуви, кто-то даже делает ту же работу зубными щетками, но с такой машинкой работа идет быстрее и чище в первую очередь для вас.

Кроме того, в такое приспособление заливается специальная жидкость, которая отделяет маслянистую грязь с цепи даже там, куда вручную добраться невозможно. Согласитесь, трудновато отмыть жирную посуду без моющего средства — тут абсолютно тот же принцип. Когда-то в нашем детстве самые отчаянные использовали для этих целей солярку. Сегодня есть менее изощренные и во многом более безопасные и эффективные способы очистки.





После того как цепь очистилась и просохла, можно приступать к следующему этапу. Согласитесь, пока все просто.

Как смазать велосипедную цепь?

Вместе с грязью мы смыли с цепи и старую смазку. Сухая цепь выглядит чистой, но нормально работать в таком состоянии она не может и не должна: механизмы нуждаются в смазке. Десятилетиями ведутся споры о том, какая смазка является лучшей для велосипедной цепи, и победителя на этом поприще нет, да и быть не может. Предпочтения у всех разные, нужно пробовать. Достаточно всегда придерживаться лишь двух принципов: выбирайте смазку для тех погодных условий, при которых планируете кататься. Если покатушки в дождь — вполне допустимое занятие для вас, то и смазка должна быть соответствующей. Все дело в том, что смазка для сухой погоды легче смывается дождевой водой, что чревато проблемами. Второй принцип — ни одна смазка не держится вечно. Идеальных решений нет: какую бы смазку вы ни выбрали, рано или поздно всю процедуру с цепью необходимо будет повторить по новой. Не переживайте: как только привыкнете, она будет отнимать у вас минут 20 или около того. Стоит ли ради этого посещать веломастера?

Когда нужно менять цепь?

К несчастью, это правда жизни: металлическая цепь — расходник. Она растягивается от нагрузок, а растянутая цепь начинает «подъедать» звезды, что неминуемо приведет к некорректной работе привода и трансмиссии. На сколько хватит вашей цепи — вопрос сложный. Все зависит и от нее самой, и от вашего стиля катания, и от условий работы, и от того момента, когда вы решитесь цепь менять. Но проверить ее состояние несложно. Есть довольно простой инструмент, который вставляется в цепь, позволяя определить ее растяжение. Владельцы не самых дешевых великов стараются обзавестись таким, понимая, что замена звезд будет куда дороже своевременной замены цепи.

Как заменить цепь?

Потребуется всего-навсего один инструмент: выжимка. Она удаляет любой из пинов, тем самым расстегивая цепь. Новая цепь должна совпадать по длине и ширине, то есть должна быть создана под то же число скоростей и состоять из того же количества пинов. Считаем пины на старой цепи, отмеряем столько же на новой, излишки отстегиваем выжимкой, после чего соединяем цепь уже на велосипеде. Это просто, нужно всего лишь попробовать. Кстати, у нас есть видеоурок на эту тему.





Колеса: заклеиваем, накачиваем и правим

Колесо — такое простое и такое незаменимое изобретение. Из-под велосипедного колеса уносятся самые честные километры: вы всегда знаете, сколько сил на них отдали. Нам нужно, чтобы наши колеса были всегда накачаны и оставались ровными, и с этой задачей чаще всего можно справиться самостоятельно.

Как накачать велосипедное колесо?

Обычному велосипедисту нужен один насос, продвинутому — два. Обычный велосипедист знает, что колесо должно быть накачано, и может его накачать, если потребуется. Кто-то использует для этой цели автомобильные насосы, но на рынке хватает и обычных, велосипедных. Здорово, когда модель оснащена манометром — шкалой со стрелкой или цифровым экраном, на котором отображается текущее давление в шине. Можно, конечно, задумчиво сжимать покрышку пальцами, оценивая, достаточно ли она тверда, но угадать будет куда сложнее, чем выбрать арбуз на рынке. А ошибка чревата тем, что резина не будет отрабатывать там, где должна: сцепление с дорогой в любом случае будет хуже, что и к падению может привести, и к проколу, и к повышенному износу компонента. Оно вам надо? Диапазон допустимого давления всегда указан на борту покрышки — будьте в этих пределах.

Тот, кто ездит много и далеко, всегда имеет под рукой компактный ручной насос — на случай прокола в дороге. Стоят они недорого, но совершенно незаменимы, случись такая неприятность. При этом использовать ручной насос в качестве основного не всегда удобно: попробуйте «вбить» такой малюткой 6—8 атмосфер в шоссейное колесо — это возможно, если иного выхода нет, но на постоянной основе этим заниматься не станешь.





Как снять покрышку и заклеить камеру?

В случае прокола один насос вас не спасет: нужно же добраться до камеры, а для этого — снять покрышку. Самый простой способ — использовать бортировочные лопатки: пластиковые, недорогие, они при этом совершенно незаменимы в велосипедной жизни. Использовать что-то иное для тех же целей нежелательно: во-первых, мало что подойдет, во-вторых, нужно не повредить ни резину, ни обод.

В комплекте, как правило, идут три лопатки. Поддеваем шину — и вуаля!

Добравшись до камеры, необходимо найти место прокола. Дома можно прибегнуть к старому дедовскому способу: набрать в ванну немного воды и опустить туда предварительно накачанную камеру. Откуда пузыри — там и прокол. В дороге задача усложняется, но несколько советов дать можно: накачайте камеру чуть побольше, чтобы давление возросло (только не переборщите), и полагайтесь на слух. Воздух через небольшое отверстие выходит с характерным свистом — обычно это слышно.

Когда место прокола найдено, приступаем к зачистке и заклейке. Не переживайте: латки сейчас делают надежные, а их установка не потребует особых навыков и усилий. Для уверенности можно посмотреть наше видео .

Как подтянуть спицу?

Когда-то этим навыком владели все заядлые велосипедисты. Каждый же понимает значение слова «восьмерка» в данном контексте? Восьмерки худо-бедно правили в домашних условиях — в конце концов, вам под линеечку или ехать?

Дорогие модели колес, конечно, более стойкие к нагрузкам. Но необходимость подтянуть спицу-другую все же может возникнуть, хотя бы для того, чтобы добраться до места полноценного ремонта. Если желаете иметь решение для любой потенциальной проблемы, то спицевой ключ — однозначный мастхэв в вашем наборе инструментов.





Винтики-болтики: проверяем, поджимаем, не переживаем

Мультитул — мини

Из опыта: самое неприятное в любой поездке — это когда ослабло крепление руля, а подтянуть нечем. Едешь и то ли за руль держишься, то ли руль держишь — дурацкая ситуация.

Такую ошибку можно допустить всего один раз в жизни. Получив горький опыт, любой сделает единственно верный вывод и обзаведется хотя бы простейшим инструментом для того, чтобы избежать подобного в дальнейшем.

Отчего могут разболтаться винты на велосипеде? От постоянных вибраций на дороге, оттого, что были недостаточно зажаты — да мало ли причин. Специалисты дают очень логичную рекомендацию: проверяйте затяжку всех винтов до начала поездки. Но вряд ли кто-то добросовестно это делает всякий раз перед летней покатушкой. А компактный наборчик инструментов, который поместится в любой карман, — чудодейственное средство почти от всех велосипедных «болезней». Что-то открутилось, нужно поправить тормозную колодку, переставить руль, изменить положение седла, да в конце концов, помочь кому-то не столь предусмотрительному — вот для чего нужен мультитул.

Набор инструментов — миди

Если вошли во вкус и предпочитаете самостоятельно обслуживать свою технику (респект!), имеет смысл присмотреться сразу к наборам инструментов. Как правило, в них можно найти все необходимое для решения насущной задачи, с которой возможно справиться самому, без обращения к специалистам. Причем не факт, что набор будет дороже, чем все нужные вам инструменты по отдельности. Опять же, все зависит от личных потребностей: кому-то хватит набора шестигранников, а кто-то не представляет домашнее обслуживание велика без педального ключа, хлыста (это чтобы кассету снять) и резака гидролиний.





Динамометрический ключ — макси

Момент затяжки может иметь определяющее значение, в особенности если в вашем велосипеде есть комплектующие из карбона. Карбон сверхусилий не любит и не приемлет. Одно дело — просто сорвать резьбу: все сильные, со всеми случалось хотя бы раз. Но если перетянуть, например, подседельный хомут, это запросто может привести к поломке подседельного штыря (знаете, сколько стоит замена?). И не дожать нельзя — съезжать будет.

Поэтому, имея дело с дорогим велосипедом, однозначно имеет смысл раскошелиться и на динамометрический ключ. Моменты затяжки всех компонентов чаще всего нанесены непосредственно на их поверхность, ну или легко гуглятся. Учтите, что не об автомобиле речь — в велосипедах масштабы другие, вам хватит небольшого ключа с моментом затяжки до 15—20 Н·м. Правильно затянутые винты не срываются, не раскручиваются и вообще приносят много счастья и радости владельцу. Такое вложение — не расточительство, а вклад в надежную и долговечную работу велосипеда.