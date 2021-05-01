|
Выяснилось, куда и когда отправят отработанное ядерное топливо с БелАЭС
01.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Отработавшее ядерное топливо с БелАЭС планируется через десять лет направить на переработку в Россию, рассказал начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности Белорусской АЭС Никита Гуц, его цитирует официальный Telegram-канал белорусского Министерства энергетики.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
В частности, в сообщении уточняется, что механизмы и порядок обращения с отработавшими тепловыделяющими сборками (ТВС) определены стратегией обращения с отработавшим ядерным топливом, утвержденной Правительством.
"После выработки ресурса тепловыделяющих сборок они из активной зоны реактора будут перемещены в систему приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива - так называемый бассейн выдержки", ― сообщил специалист.
Емкость такого бассейна выдержки позволяет хранить отработавшие тепловыделяющие сборки в течение десяти лет, после чего отработавшее ядерное топливо направят на переработку в Россию", цитирует Гуца пресс-служба Минэнерго.
Какие варианты рассматривались
Ранее на БелАЭС рассматривались несколько вариантов
В начале 2019 года приоритетным специалисты называли вариант отправки отработанного топлива для переработки в Россию, а затем о возвращении отходов в Беларусь, о
При этом в Экологическом
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После выработки своего ресурса ядерное топливо будет 10 лет содержаться в специальной системе хранения при атомной станции, а затем отправится на переработку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)