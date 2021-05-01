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Выяснилось, куда и когда отправят отработанное ядерное топливо с БелАЭС

01.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Отработавшее ядерное топливо с БелАЭС планируется через десять лет направить на переработку в Россию, рассказал начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности Белорусской АЭС Никита Гуц, его цитирует официальный Telegram-канал белорусского Министерства энергетики. 

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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В частности, в сообщении уточняется, что механизмы и порядок обращения с отработавшими тепловыделяющими сборками (ТВС) определены стратегией обращения с отработавшим ядерным топливом, утвержденной Правительством.

"После выработки ресурса тепловыделяющих сборок они из активной зоны реактора будут перемещены в систему приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива - так называемый бассейн выдержки", ― сообщил специалист.

Емкость такого бассейна выдержки позволяет хранить отработавшие тепловыделяющие сборки в течение десяти лет, после чего отработавшее ядерное топливо направят на переработку в Россию", цитирует Гуца пресс-служба Минэнерго.

Какие варианты рассматривались

Ранее на БелАЭС рассматривались несколько вариантов обращения с ядерными отходами, которые предусматривали как отправку тепловыделяющих сборок на переработку в Россию, так и хранение их в Беларуси.

В начале 2019 года приоритетным специалисты называли вариант отправки отработанного топлива для переработки в Россию, а затем о возвращении отходов в Беларусь, о приоритетности такого варианта по результатам технико-экономического исследования говорил заместитель главного инженера РУП "Белорусская атомная электростанция" Александр Парфенов.

При этом в Экологическом докладе по стратегической экологической оценке проекта Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС содержались три варианта стратегии:

  • Вариант №1 – направление на переработку в РФ, с учетом длительного хранения на территории России с последующим возвратом высокоактивных отходов и их захоронением в Беларуси;
  • Вариант №2 – направление на переработку в РФ с учетом длительного "сухого" хранения на белорусской территории и с последующим возвратом и захоронением в Беларуси;
  • Вариант №3 – длительное хранение с их захоронением на территории Беларуси без отправки в РФ.

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Теги: Минск
 
 
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После выработки своего ресурса ядерное топливо будет 10 лет содержаться в специальной системе хранения при атомной станции, а затем отправится на переработку.
 
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