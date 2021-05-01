Митрополит Вениамин о Пасхе - самом важном празднике православных

Источник материала: Sputnik Беларусь

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о глубине духовного значения праздника Пасхи и роли Великого поста для совершенствования и спасения души человека.

- Владыка, приближается Пасха – самый главный праздник Православной Церкви. Как следует его встречать верующим в нынешних непростых условиях продолжающейся пандемии?

- Как и всегда, праздник Пасхи – это, прежде всего, переживание и глубокое духовное переосмысление того, что произошло две тысячи лет тому назад. Конечно, в нынешних условиях нужно учитывать реалии, но это ощущение великого Праздника, торжества из торжеств, должно преобладать над всем происходящим в мире для того, чтобы пасхальная радость наполняла человеческие души, вдохновляла на последующие дни и помогала преодолевать те скорбные, непростые обстоятельства, которые неизбежны в нашей жизни.

- Пасха неразрывно связана с Великим постом. Для большинства мирян этот период ассоциируется, в первую очередь, с отказом от скоромной пищи, однако, значение Великого поста гораздо шире и глубже. В чем заключается основное назначение Великого поста для совершенствования души человеческой?

- Великий пост – это приготовление к Пасхе. Это приготовление заключается во внутренней работе над собой с тем, чтобы свет Христов воссиял в сердцах человеческих – чтобы все темное и недоброе было просвещено светом Христовым, и мы стали лучше, совершеннее, добрее. Это и есть самый главный плод Великого поста, то самое мерило, по которому мы можем судить, насколько достойно был пройден этот путь.

- Владыка, в чем заключается духовное значение праздника Светлого Христова Воскресения?

- Если говорить кратко, то это переход от смерти к жизни, от тьмы к свету - так очень образно и красиво Святые Отцы изображали в своих церковных песнопениях, богослужебных текстах смысл этого праздника. Человеческий род, который был подвержен смерти и власти греха, через смерть и Воскресение Христа был освобожден от этого. Конечно, это происходит не абсолютно, и каждому человеку надлежит еще предпринять, сделать нечто значимое в свое жизни, чтобы стать причастным этой большой, великой победы, которую одержал Христос над смертью и грехом. Эта победа уже дарована нам, и поэтому каждый желающий может ее вкусить. Именно в этом и заключается особая радость праздника Пасхи!

Если человек правильно прошел путь Великого поста – стал чище и совершеннее, то в душе у него наступает также и внутренняя Пасха.

- Пасха – победа над смертью, над грехом. Способен ли человек сам, без помощи Божьей, победить свои страсти?

- Господь говорит: "Без Меня не можете творити ничесоже" (Ин. 15:5), то есть – человек без Бога не может абсолютно ничего. Порой человеку кажется, что в течение своей жизни он прикладывает очень значительные и неимоверные усилия, но при этом не достигает желаемого результата. Господь посылает свою Божественную Благодать, если видит усердие человека в добром деле – тогда и бывает результат единого действия двух энергий, Божественной и человеческой.

- Сегодня люди, как и много лет тому назад, продолжают верить в могущество власти и денег, не заботясь о состоянии своей души. На Ваш взгляд, почему так происходит?

- Это не ново. Это древняя истина, которая запечатлена в Евангелии – мы видим, как враг рода человеческого также искушал и Христа, предлагая ему честь – поклонение всего мира, власть и богатства. Но Господь отверг все это, указал всем нам на то, что с точки зрения вечности и спасения души человеческой все это ничтожно.

Весь вопрос заключается в том, насколько мы, люди, верим в то, что оставил для нас Христос. Если человек отступает от евангельских истин, то тогда возникает стремление с помощью денег и власти обеспечивать здесь свое благополучное существование. Зачастую в такие моменты люди забывают о жизни вечной. Однако, как говорил Господь: "Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих" (Мф. 4:3-4). И каждому человеку когда-то суждено пройти путем Христовым – рождения, жизни, смерти и воскресения.

- Современная молодежь, в том числе и совсем маленькие дети, с ранних лет привязаны к гаджетам. Это плохо или хорошо? Насколько эта привязанность мешает воспитанию в них любви и стремления к Богу?

- Любая привязанность бывает вредна для людей. Если человек чем-то чрезмерно увлекается, то теряет гармонию – правильное видение себя и своих поступков. Поэтому Святые Отцы и советуют нам постоянно оглядываться на себя и рассуждать о том, как мы живем.

С одной стороны, гаджеты – это современные средства, которые делают жизнь человека более интересной, насыщенной и удобной. Однако если их использование становится неправильным и чрезмерным, то это несет вред. Это можно сравнить с тем, когда вкусное и полезное блюдо употребляют не в меру. Апостол Павел говорил: "Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною" (1 Кор. 6:12).

Важно учить детей тому, чтобы они умели ограничивать себя в том, как они будут пользоваться смартфонами и другими современными гаджетами - во времени и ресурсах, которые будут просматривать. Важно, чтобы гаджеты и развлечения не были у них на первом месте – и тогда все будет хорошо.

- Как встречали Пасху в вашей семье? Возможно, сохранились какие-то теплые детские воспоминания?

- По сей день, как и прежде, на Пасху всегда пекутся куличи, красятся яйца – готовится праздничный стол. Конечно, для всех детей для меня это были очень трепетные моменты: с одной стороны, хотелось все попробовать, а с другой – показать себя взрослым и сдержаться.

- Владыка, какие праздничные пасхальные традиции сложились в Белорусской Православной Церкви?

- Это общие церковные традиции празднования Пасхи. Нельзя сказать, что в Беларуси они сильно отличаются от других стран. Как правило на праздник Светлого Христова Воскресения люди приходят в храм, участвуют в богослужении, а также освящают куличи и крашеные яйца. Придя домой, верующие читают Тропарь "Христос Воскресе" и могут разговеться пасхальной снедью.

На следующий день после Пасхи, утром, люди навещают своих родственников и близких, делятся с ними светлой пасхальной радостью.

Есть еще и другие обычаи, связанные с праздником Пасхи, например, детская забава – битки, игра с пасхальными яйцами. В эти дни люди прославляют Христа приветствием: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" Как и две тысячи лет назад, люди вновь и вновь переживают радость Светлого Христова Воскресения!

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