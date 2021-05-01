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Сторонники Лукашенко со старыми плакатами пришли к посольству США, а там – выходной
01.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
30 апреля около 10 провластных активистов пикетировали посольство США в Минске.
Госагентство БЕЛТА
Среди участников пикета — студенты. А как же пары в университете?
«Байден, крепче держись за перила», «Даёшь честные выборы в США», «Когда начнут переговоры по передаче власти Трампу?» — вот эти плакаты месяц назад и сегодня:
Одинаковые плакаты на разных пикетах
Еврорадио узнало нескольких участников пикета. Это студенты и активисты БРСМ.
К примеру, Святослав Куцепалов — студент 4 курса МТФ БНТУ. Он вместе с другими участниками пикета скандирует «Лукашенко — наш президент!». Месяц назад, 23 марта, он также пикетировал посольство США.
Святослав Куцепалов
Однажды Святослав даже попал на одно фото с Александром Лукашенко:
Еврорадио дозвонилось декану МТФ БНТУ Игорю Иванову.
— Я от вас первый раз слышу, — ответил он на вопрос о том, как относится к участию своих студентов в таких акциях.
— Напомним, что в октябре из-за пропуска одной пары отчисляли студентов, за участие в студенческом марше было отчислено 54 студента. Администрация БНТУ, отчислите этого студента? — задаются вопросом в студенческом телеграм-чате.
Ещё один человек с пикета — Вадим Борисюк, секретарь Ленинской районной организации БРСМ.
Активисты БРСМ пришли к посольству США, несмотря на пасмурную погоду утром 30 апреля. Но «целевая аудитория» — сотрудники дипломатического представительства — их усилия вряд ли оценила. Ведь 30 апреля в посольстве США — выходной, День труда.
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«Целевая аудитория» их усилия вряд ли оценила.
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