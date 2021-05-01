ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сторонники Лукашенко со старыми плакатами пришли к посольству США, а там – выходной

01.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

30 апреля около 10 провластных активистов пикетировали посольство США в Минске.

Госагентство БЕЛТА сообщило, что акция прошла в связи «с сообщениями о том, что США причастны к организации заговора с целью убийства президента и захвата власти в Беларуси». Хотя «ябатьки» принесли к посольству плакаты, нарисованные месяц назад — задолго до того, как Лукашенко рассказал о «заговоре» против себя, пишет Еврорадио.

Сторонники Лукашенко со старыми плакатами пришли к посольству США, а там – выходной

Среди участников пикета — студенты. А как же пары в университете?

«Байден, крепче держись за перила», «Даёшь честные выборы в США», «Когда начнут переговоры по передаче власти Трампу?» — вот эти плакаты месяц назад и сегодня:

Сторонники Лукашенко со старыми плакатами пришли к посольству США, а там – выходной

Одинаковые плакаты на разных пикетах

Еврорадио узнало нескольких участников пикета. Это студенты и активисты БРСМ.

К примеру, Святослав Куцепалов — студент 4 курса МТФ БНТУ. Он вместе с другими участниками пикета скандирует «Лукашенко — наш президент!». Месяц назад, 23 марта, он также пикетировал посольство США.

Сторонники Лукашенко со старыми плакатами пришли к посольству США, а там – выходной

Святослав Куцепалов

Однажды Святослав даже попал на одно фото с Александром Лукашенко:

Сторонники Лукашенко со старыми плакатами пришли к посольству США, а там – выходной

Еврорадио дозвонилось декану МТФ БНТУ Игорю Иванову.

— Я от вас первый раз слышу, — ответил он на вопрос о том, как относится к участию своих студентов в таких акциях.

— Напомним, что в октябре из-за пропуска одной пары отчисляли студентов, за участие в студенческом марше было отчислено 54 студента. Администрация БНТУ, отчислите этого студента? — задаются вопросом в студенческом телеграм-чате.

Ещё один человек с пикета — Вадим Борисюк, секретарь Ленинской районной организации БРСМ.

Сторонники Лукашенко со старыми плакатами пришли к посольству США, а там – выходной

Активисты БРСМ пришли к посольству США, несмотря на пасмурную погоду утром 30 апреля. Но «целевая аудитория» — сотрудники дипломатического представительства — их усилия вряд ли оценила. Ведь 30 апреля в посольстве США — выходной, День труда.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Магчыма, стваральніка культавай сатырычнай «Советской Белоруссии» злавілі выпадкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by