Інфэкцыяніст Мікіта Салавей: «Свабодным мяне робіць адказнасьць за пацярпелых»

Чаму адны баяцца выказваць грамадзянскую пазыцыю, а іншыя не? Што фармуе і падтрымлівае ўнутраную свабоду чалавека? Ці варта ўсё гэта таго, каб трываць нягоды? У праекце «Што робіць мяне свабодным» даём слова людзям, чые ўчынкі прыцягнулі да сябе ўвагу пасьля жніўня 2020 году.

Доктар-інфэкцыяніст, кандыдат мэдычных навук. Да нядаўняга часу ён быў дацэнтам катэдры інфэкцыйных хваробаў БДМУ, галоўным пазаштатным інфэкцыяністам Менску. Мае сям’ю, дваіх дзяцей.

12 жніўня Мікіта Салавей выйшаў на першую акцыю лекараў супраць гвалту каля БДМУ.

«Мне здаецца, тая акцыя была трыгерам для наступных выступленьняў мэдыкаў па ўсёй рэспубліцы. Магчыма, яна на некаторы час дазволіла прытармазіць хвалю гвалту: сталі выпускаць пацярпелых з Акрэсьціна і іншых ізалятараў, мірна прайшоў велізарны марш 16 жніўня», — разважае Мікіта Салавей.

14 жніўня лекар у ліку некалькіх соцень іншых мэдыкаў падпісаў зварот да Міністэрства аховы здароўя і МУС з просьбай дапусьціць у ізалятары незалежныя брыгады ў складзе рэаніматолягаў, траўматолягаў і тэрапэўтаў, каб ацаніць стан затрыманых, аказаць ім дапамогу або шпіталізаваць. Але гэтага зрабіць не ўдалося.

«Празь месяц мы атрымалі адказ зь міністэрства з подпісам Дзьмітрыя Піневіча, што неабходная дапамога затрыманым была аказаная сіламі мэдслужбы ў саміх ізалятарах», — расказаў доктар.

Былы міністар Уладзімір Каранік 17 жніўня публічна абяцаў, што ў ізалятар на Акрэсьціна да затрыманых паедуць галоўныя пазаштатныя анэстэзіёляг-рэаніматоляг і траўматоляг Міністэрства аховы здароўя.

«Але мы ведаем, што гэтыя спэцыялісты туды так і не паехалі», — удакладняе Мікіта Салавей.

11 лістапада доктар апублікаваў у сваім фэйсбуку адкрыты ліст да Натальлі Качанавай пра тое, што мэдыкі не рабы. Пост за суткі набраў некалькі тысяч падабаек і рэпостаў.

