Топ 10 продуктов белорусской косметики, которые вы обязательно захотите купить снова. Мнение визажиста

Источник материала: Tut.by

Белорусская косметика давно перестала занимать скамейку запасных. И отечественные, и зарубежные бьюти-блогеры нередко рекомендуют косметику белорусского производства, а соотношение цены и качества радует покупателей. Стоит отметить, что белорусские производители внимательны к тому, что происходит на мировом рынке, и быстро под него адаптируются. Постоянно появляются новые топовые продукты за скромную стоимость.

Мы попросили нашего бьюти-партнера, которому доверяем на 100%, назвать 10 средств от белорусского производителя, которые вы захотите купить снова.

Елена ПротасРуководитель салона красоты «Две кисточки» Руководитель

Легендарная тушь XXL от Lux Visage





Первую позицию занимает наша легендарная тушь для ресниц Lux Visage XXL, которая дает невероятный объем и эффект накладных ресниц. В свое время эту тушь прорекламировала сама Эвелина Хромченко, и понятно почему: длина, объем, изящный изгиб ресниц — с первого нанесения.

Скульптор Pro Sculpting Powder Universal от Relouis

Скульптор для лица «Relouis Pro Sculpting Powder Universal» в тоне 01 подойдет практически всем и может с легкостью посоревноваться со знаменитым скульптором от «Dolce&Gabbana». Если вы пока не попробовали этот продукт — не сомневайтесь, красивые скулы гарантированы.

Гель для бровей со странным названием «Бальзам-основа для ресниц и бровей» от Belor Design

Гель для бровей как раз тот косметический продукт, за который не стоит переплачивать. Главное, что он отлично справляется со своими функциями: прекрасно фиксирует брови и держит форму целый день.

Пудра Pro HD powder от Relouis





Фиксирующая пудра «Relouis Pro HD powder» есть у всех визажистов нашей страны. Если нет, то они просто пока о ней не знают. Теперь не нужно покупать дорогую пудру профессиональных брендов, наша точно не хуже. Идеальна для жирной кожи.

Хайлайтер Smart Girl Incredible от BelorDesign





Хайлайтер от BelorDesign «Smart Girl Highlighter Incredible» — еще один мастхэв, который должен быть в вашей косметичке. Идеальное свечение и свежесть лица вам обеспечены.

Карандаш для глаз от Relouis Pro

Стойкий гелевый карандаш для глаз, который идеально подходит для прорисовки межреснички, стрелок и кайала. Продукт относительно новый, но уже успел положительно себя зарекомендовать.

Масло для губ Lip Oil Beauty от Lux Visage





Белорусские производители оперативно отреагировали на бум масел для губ среди европейских брендов и выпустили свое. Продукт дарит губам увлажнение и легкий ненавязчивый оттенок — отличная штука.

Жидкая помада для губ с матовым финишем Metallic Velvet от Relouis





Помада отлично ложится на губы, не сушит, стойкая. Но это еще не все! Еще больше я люблю использовать этот продукт в качестве кремовых теней или подложки под тени — в частности тон 03 (коричнево-бронзовый оттенок).

Масло для лица Korean Secret make up&care Active Hydrating Oil от Relouis

Этот увлажняющий кожу продукт от Relouis, который можно использовать в качестве ухода или наносить перед макияжем, наделал шума в инстаграме и моментально исчез с полок магазинов. Сейчас масло снова появилось в продаже — рекомендую попробовать.

Румяна Velvet Touch от Belor Design





Деликатные румяна мгновенно освежают лицо, а широкая цветовая палитра позволит выбрать то, что подходит именно вам.