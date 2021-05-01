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«Приветы» от строителей, жуткий подвал и промах сантехника на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Результаты труда наших строителей и «профи» по благоустройству не всегда нас радуют. Есть такие шедевры, которые мы не могли не поставить даже в праздник Дня труда — слишком уж откровенная халтура. Смотрите, что нам
Минск, новостройка в «Минск Мире». Некоторые строители обязательно придумают, как передать привет владельцам новых квартир:
Минск, улица Малинина. Лестница к набережной Слепянской водной системы. Ступени провалились очень давно, жильцы писали и обращались по поводу ремонта. Зато вместо ремонта провалившихся ступеней покрасили перила.
Минск, улица Каменногорская, 78. Нам пишут жильцы дома, что пандус пора давно ремонтировать.
Минск. Вот в таком состоянии лестница от дома по улице Платонова, 33, в сторону улицы Берестянской — она разваливается. «Заявка на 115.бел подавалась дважды, обе просрочены», — сообщают местные жители.
Минск, улица Лобанка, 102. Слабонервным желательно пролистать дальше! Вот что творится в подвале дома: трупы кошек, мусор, из труб течет вода.
А так выглядит песочница в Мачулищах: песка не пожалели детям!
Это фото нам напоминает об энергоэффективности, как бы неэффектно она ни выглядела.
Интересно, существуют ли смесители с более длинным изливом или придется умывальник переносить ближе к ванне?
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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