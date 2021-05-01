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«Приветы» от строителей, жуткий подвал и промах сантехника на «Доске позора»

01.05.2021 09:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Результаты труда наших строителей и «профи» по благоустройству не всегда нас радуют. Есть такие шедевры, которые мы не могли не поставить даже в праздник Дня труда — слишком уж откровенная халтура. Смотрите, что нам прислали на «Доску позора» за минувшую неделю.

Минск, новостройка в «Минск Мире». Некоторые строители обязательно придумают, как передать привет владельцам новых квартир:







Мозырь, улица Ульяновская. Здесь на радость местным велосипедистам сделали велодорожку, но у них есть претензия. Дело в том, что на каждом разрыве этой велодорожки установлен либо знак, либо столбик, что является опасным препятствием для движения на велосипеде. «Заявки на 115.бел отклоняют даже при ссылке на документ с правилам организации дорожного движения ТСС 1300—2014», — сообщают люди.




Минск, улица Малинина. Лестница к набережной Слепянской водной системы. Ступени провалились очень давно, жильцы писали и обращались по поводу ремонта. Зато вместо ремонта провалившихся ступеней покрасили перила.




Минск, улица Каменногорская, 78. Нам пишут жильцы дома, что пандус пора давно ремонтировать.


Минск. Вот в таком состоянии лестница от дома по улице Платонова, 33, в сторону улицы Берестянской — она разваливается. «Заявка на 115.бел подавалась дважды, обе просрочены», — сообщают местные жители.



Минск, улица Лобанка, 102. Слабонервным желательно пролистать дальше! Вот что творится в подвале дома: трупы кошек, мусор, из труб течет вода.


 

А так выглядит песочница в Мачулищах: песка не пожалели детям!



Теперь им нужно установить вот такой аттракцион: они сами все разровняют и попросят подвезти еще.


Фото со страницы в facebook

Это фото нам напоминает об энергоэффективности, как бы неэффектно она ни выглядела.


Фото со страницы в facebook

Интересно, существуют ли смесители с более длинным изливом или придется умывальник переносить ближе к ванне?


Фото со страницы в facebook

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road.

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Теги: Минск
 
 
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