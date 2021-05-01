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1 мая Беларусь празднует День труда

01.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

1 мая Беларусь празднует День труда

Трудящихся разных рангов сегодня объединяет праздник труда. Его отмечают в Беларуси и ещё 150-ти странах.

История началась в Чикаго 135 лет назад, когда полиция подавила демонстрацию рабочих, которые требовали восьмичасовой рабочий день. Сегодня права белорусов отстаивает Федерация профсоюзов. Безопасные рабочие места, достойная оплата труда и социальные гарантии – все эти вопросы в компетенции самой массовой организации страны.

Обычно в этот день празднества и митинги приобретают общереспубликанский масштаб. Однако последние два года эпидситуация вносит коррективы. Массовых демонстраций нет, но о солидарности трудящихся помнят.

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Трудящихся разных рангов сегодня объединяет праздник труда. Его отмечают в Беларуси и ещё 150-ти странах. История началась в Чикаго 135 лет назад, когда полиция...
 
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