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1 мая Беларусь празднует День труда
Источник материала: ОНТ
Трудящихся разных рангов сегодня объединяет праздник труда. Его отмечают в Беларуси и ещё 150-ти странах.
История началась в Чикаго 135 лет назад, когда полиция подавила демонстрацию рабочих, которые требовали восьмичасовой рабочий день. Сегодня права белорусов отстаивает Федерация профсоюзов. Безопасные рабочие места, достойная оплата труда и социальные гарантии – все эти вопросы в компетенции самой массовой организации страны.
Обычно в этот день празднества и митинги приобретают общереспубликанский масштаб. Однако последние два года эпидситуация вносит коррективы. Массовых демонстраций нет, но о солидарности трудящихся помнят.
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Трудящихся разных рангов сегодня объединяет праздник труда. Его отмечают в Беларуси и ещё 150-ти странах. История началась в Чикаго 135 лет назад, когда полиция...
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