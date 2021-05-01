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Пинское дело. Игорь Соловей – один из участников. Вину не признал
Источник материала: Партизан
Стоял в палаточном городке в 2006, в 2020 – обвинен в «Пинском деле». belsat.eu
фото из семейного архива
38-летний Игорь Соловей – один из обвиняемых за участие в беспорядках в послевыборный вечер в Пинске. Мужчина не признал своей вины. Тем не менее его, как и других фигурантов «пинского дела», наказали суровыми сроками. Активисту движения «За свободу» Игорю Соловью присудили шесть лет в колонии усиленного режима. Игорь не впервые подвергается репрессиям от белорусского государства: в марте 2006 года после выборов в течение трех дней мужчина отстаивал палаточный городок на Октябрьской площади в Минске. После зачистки попал на Окрестина. «Белсат» поговорил о судьбе пинчанина с его матерью, Марией Соловей.
«Была сильная надежда, что наконец все будет честно»
Вечером 9 августа, по словам матери, Игорь пошел к избирательному участку ждать оглашения результатов голосования:
— Он всегда был наблюдателем на выборах. Видел, как считают голоса, как фальсифицируют. И я это знала. Но в прошлом году была сильная надежда, что наконец все будет честно. Столько людей приходило ставить подписи за Тихановскую, за других кандидатов. Было же очевидно, кого выбирают люди. Я не думала, что на такое количество можно снова наплевать и очередной раз соврать.
Политзаключенный Игорь Соловей. Фото из семейного архива
Вместе с другими пинчанами Игорь пошел к исполкому, куда их отправили с избирательного участка. Там объявили, что победил Лукашенко. Люди не поверили, требовали, чтобы к ним вышли представители власти. Вышел начальник пинской милиции Дмитрий Коровяковский и приказал разойтись.
— Люди и собирались расходиться, так как поняли, что никто не будет вести с ними переговоры, – говорит Мария. – Но в то время уже приехало милицейское подкрепление из соседних городов – Лунинца, Дрогичина, Столина, вызванное тем самым Коровяковским. Этим подкреплением он и спровоцировал все, что происходило дальше.
«Никто из пострадавших не сказал, мол, да, Игорь бил, бегал с палкой, бросал камни»
Мария говорит, что Игорь собирался уходить, когда заметил, что со стороны исполкома бежит много вооруженных силовиков. Они бежали и били дубинками по щитам. Люди испугались, растерялись. Милиция окружила людей, начала избивать. Прозвучали несколько выстрелов в воздух. Пинчане стали защищаться.
— Ничего этого не было бы, если бы не та толпа милиционеров, – убеждена мать Игоря Соловья. – Люди мирно бы разошлись по домам. Все произошедшее было с подачи наших городских властей.
Игоря задержали только 3 сентября. Мать после работы приехала к нему и увидела дверь настежь, в которой стояли трое милиционеров. Они сказали, что забирают Игоря. Марии не разрешили поехать с сыном, мол, он уже взрослый, оставайтесь дома. У пинчанина забрали телефон, одежду, в которой он был 9 августа.
Соловья обвинили по той же статье, что и других задержанных по «пинскому делу»: ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси («участие в массовых беспорядках»). Пока шло следствие, Игорь отказывался давать показания. На суде вины не признал.
— Он ничего не бросал, никого не бил, как это утверждает обвинение, – говорит мать политического узника. – Да и возраст у него уже не тот, чтобы с палками наперевес бегать. Игорь тогда пытался вести переговоры с начальником милиции, просил его все решить мирным путем. На видео Игоря нигде нет. Ни один из 109 пострадавших работников не опознал его. Никто не сказал, мол, вот он бил, бегал с палкой или бросал камни.
Мария говорит, что сын никогда бы не стал принимать участия в беспорядках. Он спокойный, рассудительный, справедливый.
«Волосы дыбом от того, что делают с заключенными»
Мария Соловей – среди тех немногих родных фигурантов «пинского дела», которым разрешили встретиться с задержанными на этапе досудебного следствия. Матери и сыну дали полтора часа.
— Мы не могли наговориться – – вспоминает Мария. – Игорь держался хорошо. Рассказывал, что не падает духом и поддерживает в СИЗО парней, которые впервые попали под каток системы.
Пока Игорь был в СИЗО, просил мать передавать ему книги по политологии, социологии, истории. Мария выписывала сыну Барановичскую газету «Intex-press», «Новое время». Теперь «новое время» запретили выписывать и передавать в СИЗО. Игорю много пишут, в то числе и совершенно незнакомые люди. Он всем отвечает. Просил передать ему открытки с видами Пинска, чтобы вкладывать их в письма.
СИЗО №7 в Бресте. Фото: МХ / Белсат
А вот со времени этапирования в Брест мать не получила от сына ни одного письма. От адвоката женщина знает, что и до Игоря не доходит корреспонденция из дома.
На быт в СИЗО Игорь не жаловался, говорил, что намного лучше, чем в ИВС, где его покусали клопы. Марию возмущают такие условия для задержанных, но еще больше – то, что людей избивает милиция:
— Мало того, что тюрьма – и так наказание, так зачем еще бить? На некоторых же место живого не было… Условия ужасающие что физически, что морально. У меня волосы на голове дыбом от того, что делают с заключенными. До какой поры это будет продолжаться? Кто и когда нам поможет?
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