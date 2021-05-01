Красавице Елене Левченко исполнилось 38!

вспоминае т самые яркие и вдохновляющие цитаты баскетболистки о скромном детстве в Гомеле, Беларуси и белорусах версии-2020. Белорусской баскетболистке Елене Левченко, которая за последний год стала на родине популярнее, чем за всю успешную спортивную карьеру, сегодня исполняется 38 лет. По этому случаю SPORT.TUT.BYт самые яркие и вдохновляющие цитаты баскетболистки о скромном детстве в Гомеле, Беларуси и белорусах версии-2020.

О детстве в Гомеле и родителях

У нас была средняя семья. Когда я еще не родилась, папа с мамой трудились в Монголии — просто на стройке. Потом вернулись в Гомель . Мама — бухгалтер. Работала в двух местах, а случалось, что и в трех. Помню, она до ночи делала какие-то расчеты, поздно ложилась и рано вставала. Потом освоила банковскую систему, стала работать в банке, а карьеру закончила преподавателем в университете.





Отец — крановщик. Он очень часто уезжал в Россию на заработки. Обычно на два месяца, но иногда бывало, что и на четыре. В этом плане было сложно. Я очень скучала. Папа первым в меня поверил, у нас была очень сильная связь.





Я росла и жила в другое время. Помню, как в Гомеле стояла в очереди за сметаной и хлебом. Папа работал, мама работала, брат учился, а я после школы садилась на троллейбус и бегала между очередями.









Фото из личного архивы Елены Левченко





Однажды случилась драма. Мне не хватило колбасы. У нас в городе был главный магазин по мясным изделиям. Очередь там гарантированно выходила за пределы магазина. Ну я встала в нее и начала ждать. А очереди у нас как занимают? Подруга подруги заняла место куче моих подруг. Ну и как раз передо мной женщине отдали последнюю палку колбасы. Мне было 12 лет. Но я не побоялась и пошла к директору. Он взял меня за руку и повел в зал: «Этой девочке дайте то, что она хочет». И я, довольная, поехала домой.

О карьере и заработках

После очень больших низов я испытала возвышенность [благодаря финалу НБА], когда почувствовала востребованность. Для любого молодого игрока это нормальный период и испытание. В моем случае юность закончилась, заработала голова, начался период, когда все получалось. Вот и пошло-пошло-пошло. Я вспоминала травмы, вспоминала кеды с рынка, многочисленные операции, понимала, что всего этого могло вообще не быть. Ну вот и осознала свою цену. Хотя раньше казалось, что я никто и звать меня никак.





Некоторые в 30 заканчивают карьеру. Мне повезло чуть больше. Хотя мысли «а что будет дальше?» есть. Хотелось бы окончить университет. Я в Америке недоучилась всего чуть-чуть. Ясное дело, думаю про бизнес, какие-то инвестиции.





У меня во всем так: надо четко понимать, куда я двигаюсь. А не такое, что пришли на тренировку: «Привет, девочки, ну, чем займемся сегодня?». Я довольна, что всю карьеру контролировала свои деньги. Не было такого периода, когда тебе начинают платить больше и становится неясно, как все это потратить. Я очень давно решила, что 85, а лучше 90 процентов зарплаты надо откладывать. Да, не сразу, но постепенно голова включилась. Тем более карьера у меня достойная.

О Беларуси-2020





фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Раньше я была аполитичной: в 2020 году проголосовала первый раз в жизни. Белорусы действительно проснулись! Раньше мы были уверены, что если проголосуем [не за Лукашенко], ничего не изменится. Это было частью менталитета. Тебя травят — ты делаешь вид, что это нормально. Все, что ты можешь, — проглотить. Речь не только о политике. Такое отношение [было] ко всему.





Все говорят, что у нас чувства скачут то вверх, то мы падаем вниз. Это абсолютно нормально. Но то, насколько мы сильны, мы чувствуем только сейчас.





Дух не убить. Это уже совсем другой народ.

О молчании

Я думаю, что мы ломаем стереотипы, потому что очень долгое время все думали, что спортсмены — это только спортсмены, что мы только тренируемся. Но как мы можем хранить молчание, когда нам пора стать фанатами нашего народа?





Вначале было возмущение. Хотелось, чтобы спортсмены говорили — особенно именитые. Но зацикливаться на этом нельзя. Это их выбор, нужно двигаться дальше. Нас много.





Я считаю, что у каждого человека есть совесть. Если этим людям, которые молчат, сегодня спится нормально, то что тут скажешь.

О страхах

В моей карьере было очень много травм. Было очень много вещей, когда мне говорили, что я никогда больше не заиграю, когда на мне ставили крест. Было очень много моментов, где мне действительно нужно было бороться, и я находила в себе силы это делать.





В жизни, как в игре, бывают взлеты и падения. Но есть Сила, Воля, Дух и Единство, которые сегодня присутствуют в каждом из нас и в самую трудную минуту помогают двигаться дальше — к победе. Никогда не верьте своим страхам: они не знают вашей силы. Вы никогда не узнаете, насколько вы сильны, пока быть сильным — это ваш единственный выбор. Помните, даже в самую темную ночь сияют самые яркие звезды.





Я очень хочу, чтобы слово "страх" исчезло для наших белорусов, для нашей страны. Мы его чувствуем и проживаем постоянно. Оно нас не отпускает, и такое ощущение, что оно нам привито с детства. Я не хочу употреблять это слово. Знаете, куда идут мысли, туда и энергия. Не буду говорить, страшно мне или нет.

О будущем Беларуси





Фото: Женя Канаплев, Юлия Лейдик





Я верю, что мы придем к Беларуси, в которой будет свобода слова, не будет страха, не надо будет выходить из дома с вопросом, а смогу ли я вообще вернуться. Не надо будет знать наизусть номер своего адвоката. Никто не будет бояться потерять работу или место в сборной просто за то, что у него есть мнение.





Самое страшное, что нас не слышат, а ведь все мы просто хотим диалога.





Я могла бы просто закрыть на это глаза, уехать и жить комфортно. Но я не могу.





Текст подготовлен по материалам «Meduza», Reuters, «Радыё Свабода», Onliner и Instagram Елены Левченко.