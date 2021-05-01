Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым, которое в этом году православная церковь отметит в воскресенье 2 мая.

В поздравлении глава русской православной церкви призвал прихожан проявлять милосердие и заботу о людях, особенно во время эпидемии.

"Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса", - говорится в поздравлении патриарха.

В Пасху миллионы христиан из разных стран благодарят Господа, "пролившего свою кровь и живоносною ценою искупившего мир", отметил глава Русской православной церкви.

"В ответ на Божественную любовь мы призваны являть "любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры". В ответ на Его милосердие – оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение – заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами", - рассказал патриарх Кирилл.

Особенно это актуально сегодня, "когда мир страдает от губительного поветрия". "В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм", прозвучало в поздравлении.

"Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе", - призвал патриарх Кирилл.