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ГАИ объявила операцию "Регион" на майские праздники: где дежурят сегодня

01.05.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. ГАИ Минской области в субботу и воскресенье проводит профилактическое мероприятие "Регион", 1 и 2 мая массированная отработка дорожных участков, мест концентрации ДТП и аварийно-опасных зон организована в городе Жодино в 54 км от Минска. 

© Sputnik Youtube / Sputnik Беларусь
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Основные задачи ГАИ ― проследить за дисциплиной участников дорожного движения, предупредить возможные ДТП и снизить показатели аварийности, выявить пьяных и бесправников за рулем,  а также свести к минимуму возможность иных преступлений с использованием автотранспорта.

"В рамках мероприятия "Регион" каждому из нарядов дорожно-патрульной службы определены конкретные маршруты, позволяющие охватить практически все основные транспортные артерии Жодино", сообщили в ГАИ.

Там посоветовали водителям придерживаться ПДД и быть предельно внимательными на дороге.

Кроме того, Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой сообщать на номер 102 о грубых нарушителях ― нетрезвых автомобилистах и мотоциклистах, а также пешеходах и велосипедистах, находящихся на проезжей части в пьяном состоянии, и других нарушениях, провоцирующих опасность для дорожного движения.

Отсутствие техосмотра фиксируют автоматически

Допуск на участие автомобилей в дорожном движении белорусская Госавтоинспекция может проверять при помощи камер фотофиксации и посредством республиканской системы мониторинга общественной безопасности, об этом ранее рассказали в ГАИ.

При фактах нарушений, система в автоматическом режиме может выносить постановления и привлекать водителей к административной ответственности.

В ГАИ пояснили, что факты проверки наличия гостехосмотра осуществляется выборочно. Но если в начале года камеры фиксировали отсутствие отметки о гостехосмотре почти у каждого второго автовладельца, то сейчас до диагностических станций не доехали около 18-20% владельцев авто.

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Теги: Минск
 
 
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