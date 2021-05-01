«Трудный» бизнес: истории предпринимателей, которые впахивали ради результата

Источник материала: ProBusiness

В День труда собрали несколько историй предпринимателей, которым бизнес дался кровью и потом. О том, как находить силы, чтобы работать на пределе возможностей и добиваться своих целей несмотря ни на что, — в историях наших героев.

Наталья Хазова и Анна Таранина из Астрахани хотели запустить свой бренд косметики. Но в процессе разработки продуктов вдруг поняли, что изобрели совершенно новый продукт — «зеленую соль». Девушки направили энергию на производство своего открытия и оборудовали собственный цех.



Фото предоставлено авторами

«Не было никаких оснований верить в то, что у нас что-то получится. В первые месяцы уезжали из цеха порой в час ночи, а приезжали в 7 утра. И так почти каждый день. Мы 3−4 месяца работали в прямом смысле от заката до рассвета, за двух мужчин — каждая. Работа в таком цеху очень тяжела физически, к тому же мы все еще не могли себе позволить все необходимое оборудование. Поэтому приходилось выкручиваться, вплоть до того, что самим сколачивать ящики. Все было на наших хрупких плечах», — поделились девушки.

После череды испытаний и сотен часов тяжелого труда Анна и Наталья смогли все же выпустить на рынок новый продукт — полезную соль, которая предназначена исключительно для готовых блюд.

О том, каких усилий им это стоило и что в итоге принесло, — в нашем материале .

Валентина Дегтярёва работала заместителем директора по воспитательной работе в школе, но решила уволиться, потому что система образования противоречила ее принципам. Девушка стала педагогом в «SOS — Детская деревня Боровляны», где всерьез увлеклась темой правильного питания и здорового образа жизни.



Фото предоставлено автором

Валентина решила открыть студию коррекции фигуры, чтобы помогать девушкам «приводить себя в форму». Но запуск бизнеса дался ей непросто: «Необходимо было приобрести оборудование и запустить рекламу, создать профиль в Instagram, придумать новый бренд, закупить косметику и расходные материалы. Мне все давалось кровью и потом, я не спала, не ела, решала многочисленные вопросы и проблемы».

На пути девушки были безответственные поставщики, разногласия с партнером и другие тяжелые испытания. Но она не сдалась и смогла запустить свой проект именно таким, каким себе и представляла.

О своем опыте Валентина рассказала в материале по ссылке .

Анна Пашкова очень хотела привезти в Россию ювелирные украшения из Испании. Поначалу девушка искала брокера, чтобы перекупать товар у него, но так и не смогла ни с кем договориться. Пришлось искать способ привезти акцизный товар в страну самостоятельно. И, по признанию Анны, это было похоже на прохождение всех кругов ада.



Анна Пашкова. Фото: личный архив

«Акцизная таможня — это вообще отдельный мир! На предварительном осмотре товара нужно было вскрыть индивидуальную упаковку каждой единицы, взвесить и описать. Это занимает просто огромное количество времени! Сидя второй день с одной коробкой украшений в комнате с камерами и железной решеткой, я даже позавидовала соседкам, которые взвешивали штамповку. Они просто вываливали пакеты с сотнями украшений на весы, а затем сгребали всю эту кучу обратно. А я аккуратненько раскладывала все по индивидуальным упаковкам с артикулом», — вспоминала Анна.

Когда девушке удалось, наконец, доставить украшения в страну и открыть шоурум, грянула пандемия. Магазин проработал всего 5 дней. Анна не растерялась и переориентировалась на онлайн-продажи.

О том, как не сдаваться и пробить дорогу для своего бизнеса, — в нашем материале .

Семейная пара Анастасия Крупинина и Леонид Бадин руководят Чайно-Творческой Мастерской TeaArtStudio. За последние годы их бизнес сильно вырос: появились выездные мастер-классы и мероприятия. Но на старте приходилось каждого клиента завоевывать с огромным трудом.



Анастасия Крупинина и Леонид Бадин. Фото предоставлено автором

«В самом начале, когда мы еще только набирали группы, для нас стало неприятным открытием, что люди могут записаться на мастер-класс в группе и не прийти! И даже не предупредить об этом заранее. Оказалось, что это не редкость. Например, записалось 10 человек на занятие — пришло двое, а я притащила тяжеленный рюкзак с деревянными заготовками и другими материалами на десять человек.

Случались неприятные ситуации, когда мы под честное слово заказчиков до поступления оплаты и без гарантийного письма или договора запускали подготовку. Что-то заказывали, мчались в Москву, если были за городом, а в последний момент оказывалось, что у заказчиков поменялись планы», — поделилась Анастасия.

О том, как проект сумел встать на ноги и даже с успехом пережить пандемию, — в нашем материале .

Анастасия Тульская из Санкт-Петербурга 6 раз пыталась построить успешный бизнес. Она торговала попкорном, вместе с подругой открывала магазин косметики, потом — колбасный отдел в магазине своей матери. Дважды пробовала силы в общепите, но ни кондитерская, ни пивной паб тоже не стали успешными проектами. После очередного провала в бизнесе Анастасия пережила развод и на время погрузилась в хобби — занялась хендмейдом и продавала фигурки из купюр.



Анастасия Тульская. Фото: личный архив

Именно благодаря рукоделию девушка познакомилась с профессией маркетолога и увлеклась блогингом. Запустила YouTube-канал и начала активно вести аккаунты в соцсетях. Последней попыткой открыть свое дело стал хостел — его девушка запустила, полностью разрушив собственную квартиру.

«Я была беременна, с животом спала в каморке на матрасе, скрючившись и без возможности развернуться. Тогда я поняла, что долго так не протяну», — вспоминала о своем опыте Анастасия.

Тогда девушка продала свой проект и уехала жить в Испанию. Зарабатывать решила консультациями по маркетингу и доходами от ведения блога.

Историю об испытаниях и провалах, а затем и о сладких победах Анастасия рассказала в материале .

Читайте также