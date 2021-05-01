Олимпиец Андрей Кравченко держит голодовку: «У Игоря Лосика маленький ребенок, как и у меня»

Источник материала: Салiдарнасць

Десятиборец, призер Олимпийских игр и многочисленных чемпионатов 35-летний Андрей Кравченко 25 апреля начал голодовку в знак солидарности с политическими заключенными. Он пьет только воду, сообщает Свабода .

Спортсмен говорит, что его очень трогает история политического заключенного Игоря Лосика, у которого есть маленькая дочь.





– Сильно трогает история Игоря Лосика, потому что у меня, так же как и у него, маленький ребенок. Находясь рядом с ним, я вижу, как он растет и меняется, и понимаю, что для людей за решеткой такие моменты никогда не вернуть. Мне кажется, от этого можно с ума сойти. Поэтому я не могу просто сидеть и смотреть на это, – говорит Кравченко.

За 5 дней голодовки спортсмен потерял 8 килограммов веса, его колотило, была бессонница, головокружения.

– И это при том, что я дома, я могу чем-то заниматься, быть с дочкой. Плюс я пью хорошую воду. В тюрьме нет нормальной воды, – отмечает спортсмен.

Кравченко имеет тюремный опыт: 8 ноября 2020 года его задержали, били, а после осудили на 10 суток ареста.

– Последствия у моего поступка могут быть, мы сейчас все как на пороховой бочке сидим. Но тут ты либо миришься и становишься рабом, либо гнешь свою линию, – говорит легкоатлет.

Сейчас Андрей Кравченко лечит травмированную ногу, в будущем планирует продолжать спортивную карьеру.

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