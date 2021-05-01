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Украинская певица обвинила Константина Меладзе в домогательствах
Источник материала: Партизан
Украинская исполнительница Ольга Полякова поддержала певицу Ани Лорак и заявила, что ее домогался российский продюсер Константин Меладзе.
Фото с сайта fbi1.mediaФото с сайта fbi1.media
Видео с обвинением исполнительница разместила в своем Instagram-аккаунте,
Неделю назад Ани Лорак стала героиней выпуска шоу "Судьба человека", где рассказала, что прекратила сотрудничество с Константином Меладзе из-за того, что он проявлял к ней любовный интерес, а она не хотела отвечать взаимностью. Позже артистка заявила, что поклонники и журналисты неправильно ее поняли, уточнив, что сотрудничать с Меладзе перестала, потому что ее не устроили условия.
По словам Ольги Поляковой, Ани Лорак после сказанного в передаче "наткнулась на хейт и на порицание" от коллег.
"Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак, и думаю, что она говорит правду хотя бы по той причине, что я сама получала предложение подобного рода от этого же человека. Может быть, конечно, повезло или не повезло только нам с Аней получить такое предложение. Мы об этом никогда не узнаем. Потому что это принято замалчивать. И вообще, тема харассмента в нашем обществе никак не порицается, это такая себе правда", - заявила Полякова.
Певица призвала Ани Лорак "позволить правде звучать", выразив мнение, что только так можно уберечь девушек от харассмента.
"Умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин. Мы будем вновь и вновь получать эти непристойные предложения за продвижение по карьере, за то, чтобы остаться на работе, за то, чтобы иметь возможность получать зарплату. Эта правда должна звучать, чтобы уберечь наших девочек в будущем от харассмента", - сказала певица.
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Украинская исполнительница Ольга Полякова поддержала певицу Ани Лорак и заявила, что ее домогался российский продюсер Константин Меладзе.
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