ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украинская певица обвинила Константина Меладзе в домогательствах

01.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинская исполнительница Ольга Полякова поддержала певицу Ани Лорак и заявила, что ее домогался российский продюсер Константин Меладзе.


Фото с сайта fbi1.mediaФото с сайта fbi1.media

Видео с обвинением исполнительница разместила в своем Instagram-аккаунте, передает Tengrinews.kz.

Неделю назад Ани Лорак стала героиней выпуска шоу "Судьба человека", где рассказала, что прекратила сотрудничество с Константином Меладзе из-за того, что он проявлял к ней любовный интерес, а она не хотела отвечать взаимностью. Позже артистка заявила, что поклонники и журналисты неправильно ее поняли, уточнив, что сотрудничать с Меладзе перестала, потому что ее не устроили условия.

По словам Ольги Поляковой, Ани Лорак после сказанного в передаче "наткнулась на хейт и на порицание" от коллег.   

"Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак, и думаю, что она говорит правду хотя бы по той причине, что я сама получала предложение подобного рода от этого же человека. Может быть, конечно, повезло или не повезло только нам с Аней получить такое предложение. Мы об этом никогда не узнаем. Потому что это принято замалчивать. И вообще, тема харассмента в нашем обществе никак не порицается, это такая себе правда", - заявила Полякова.

Певица призвала Ани Лорак "позволить правде звучать", выразив мнение, что только так можно уберечь девушек от харассмента.

"Умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин. Мы будем вновь и вновь получать эти непристойные предложения за продвижение по карьере, за то, чтобы остаться на работе, за то, чтобы иметь возможность получать зарплату. Эта правда должна звучать, чтобы уберечь наших девочек в будущем от харассмента", - сказала певица.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская исполнительница Ольга Полякова поддержала певицу Ани Лорак и заявила, что ее домогался российский продюсер Константин Меладзе.
 
Новости дня
Новости разные
 
1 мая Беларусь празднует День труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by