|
"Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила
01.05.2021 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов? Как реагировать на кибербуллинг? И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся в правилах цифровой безопасности для детей и взрослых. Об этом Настя и Лина говорят с кризисным, клиническим психологом и экспертом программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.
2:20 В каком возрасте детям можно регистрироваться в соцсетях
5:05 Какими особенностями развития детской психики обусловлен возрастной ценз в соцсетях
7:00 "Синие киты": как не допустить того, чтобы ребёнок попал в опасные "группы"
14:00 О каких правилах поведения в интернете родители должны рассказать детям
17:10 Надо ли знать пароли от детских аккаунтов в соцсетях
19:45 Почему важно не использовать интернет как наказание или награду
20:45 "Мама добавила в друзья": как родителям общаться с детьми в соцсетях
28:20 Как реагировать на кибербуллинг
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня сложно себе представить жизнь без аккаунта в соцсетях. Общение, развлечения, образование. Все там. Но о чем родители должны предупредить ребенка, если он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)