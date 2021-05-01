Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Подкаст "Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила

Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов? Как реагировать на кибербуллинг? И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся в правилах цифровой безопасности для детей и взрослых. Об этом Настя и Лина говорят с кризисным, клиническим психологом и экспертом программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.

2:20 В каком возрасте детям можно регистрироваться в соцсетях

5:05 Какими особенностями развития детской психики обусловлен возрастной ценз в соцсетях

7:00 "Синие киты": как не допустить того, чтобы ребёнок попал в опасные "группы"

14:00 О каких правилах поведения в интернете родители должны рассказать детям

17:10 Надо ли знать пароли от детских аккаунтов в соцсетях

19:45 Почему важно не использовать интернет как наказание или награду

20:45 "Мама добавила в друзья": как родителям общаться с детьми в соцсетях

28:20 Как реагировать на кибербуллинг

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