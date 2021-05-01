Пресс-секретарь минского «Динамо» покидает клуб. Он подписывал письмо против насилия

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь минского «Динамо» Александр Строк и специалист по работе с болельщиками Алексей Дмитриев покидают клуб. Об этом сообщает «Трибуна».





Добавим, что Строк является подписантом письма за новые выборы и против насилия.

Неделю назад Александр написал пост в инстаграм:

«Именно этот год получился самым трудным, как и для абсолютного большинства белорусов. Мы многое пережили, на многое стали смотреть совсем другими глазами, у многих из нас внутренний мир изменился максимально круто, и он больше никогда не будет прежним. Мы все (почти) очень повзрослели.

Тем не менее, в этом круговороте абсолютно разных событий я убедился в одном. Главное — это сохранить свою совесть чистой. Как бы ни было плохо. Несмотря ни на что, я рад, что мне это удалось.

Было трудно, а будет еще труднее, но мне грех на что-то жаловаться. Я жив и здоров, поэтому сегодня хочу сказать спасибо всем, кто остается рядом. Берегите себя и своих близких!» — написал Строк.