«Выживший». Редкая 30-летняя BMW 850i, где простой болт стоит 100 долларов

Источник материала: Tut.by

Старая «восьмерка» BMW — поистине легендарный автомобиль в линейке баварского производителя. Выпущенная в конце 80-х годов, эта машина обогнала свое время. Необычный внешний вид — с отсутствием средних стоек и выдвигающимися из капота фарами, мощнейший пятилитровый V12 под капотом, максимальное количество наворотов внутри — она приводила в восторг молодых людей по обе стороны «железного занавеса». Молодые немцы, еще во времена стоящей Берлинской стены, вешали плакаты с BMW 850 над своими кроватями. А ребята, родившиеся в СССР, и вовсе видели «восьмерку» только на фантиках от турецкой жвачки Turbo. Именно так в начале 90-х случилось и с восьмилетним Женей Манохиным из Новополоцка. Лишь спустя 24 года он стал обладателем такой, только настоящей BMW 850i. AUTO.TUT.BY узнал, за что владелец любит свою BMW, и как удается обслуживать машину, если один простой болт на нее стоит 100 долларов.

Справка AUTO.TUT.BY BMW в кузове E31 — это автомобиль класса Gran Turismo 8-ой серии автомобилей BMW, выпускавшийся с 1989 по 1999 год. Дизайн автомобиля резко отличался от типичного дизайна BMW тех лет. Машина должна была составить конкуренцию спортивному родстеру SL и купе S-класса от Mercedes. Так и вышло: это был первый случай, когда модель BMW заставила Mercedes выступать в роли догоняющего, а не лидера. «Восьмерка» от BMW получилась лучше, но дороже — она была самой дорогой машиной в тогдашней линейке BMW. За свои динамические характеристики и фирменную BMW-шную управляемость машину по праву называли спорткаром. Первая такая BMW, которую продал московский официальный дилер в 1992 году, обошлась покупателю в 150.000 долларов. А учитывая, что тогда доллар был совсем другим, в переводе на нынешние деньги эту цифру можно смело умножать на два. Всего в мире было выпущено и продано 31 621 таких автомобилей. Для сравнения: «тройку» в кузове E36 того же времени выпустили в количестве 2,75 миллионов штук.

«Впервые увидел машину на фантике Turbo — когда родители стали торговать жвачкой в Новополоцке»

— Если ваше детство прошло в СССР, и в 90-х вы были простым ребенком со двора, то были просто обязаны выпросить родителей купить вам жвачку Turbo со вкладышем с машинкой. Именно из этих вкладышей советские мальчишки узнали, что такое иномарки и какими вообще могут быть заграничные машины, — вспоминает Евгений. — А после развала СССР мои родители первыми в Новополоцке стали привозить и продавать жвачки, дома у нас стояли целые ящики с ними. Представьте, какой у меня был соблазн вскрыть эти блоки и разом собрать всю коллекцию вкладышей Turbo!



Такой машину впервые увидел на картинке Женя Манохин из Полоцка в начале 90-х. Фото из архива читателя

В 2018 году, когда у Евгения появилась собственная BMW 850i, он нашел свою детскую коллекцию — около 200 фантиков хранились дома четверть века. Среди них нашелся и вкладыш с той самой BMW 850i — даже в таком же серебристом цвете. Уже позже Евгений узнал, что это изображение со страниц журнала CAR — одного из самых авторитетных автомобильных изданий Великобритании. Это был номер за июнь 1990 года, а уже через год с конвейера завода в Мюнхене сошел экземпляр, которым сейчас владеет Евгений.



Коллекция вкладышей из жвачки Turbo была радостью для любого советского пацана. Фото из архива читателя

«В этом всем был какой-то символизм»

Автомобилями BMW Евгений начал интересоваться еще до начала своей истории с 850i — к тому времени он уже сменил несколько моделей баварской марки. В 2016 году вместе с членами минского клуба BMW парень отправился в Мюнхен на автомобильный фестиваль, приуроченный к столетию марки BMW. Именно там он впервые увидел BMW 850i вживую.



Первые BMW 850i живьем Евгений увидел в 2016 году в Мюнхене на фестивале марки. Фото из архива читателя

— Чтобы вы понимали: это достаточно редкая в наших краях машина. В Беларуси сейчас всего около семи таких машин, примерно пять из них — на ходу. Все владельцы знают друг друга, и регулярно общаются в общем чате. В Витебской области такая машина сейчас есть только у меня. По моим данным, раньше таких машин в Беларуси было несколько больше — но многие экземпляры навсегда уехали в Россию. Там у фанатов марки есть деньги, поэтому они могут себе это позволить.

Но вернемся к истории появления 850i у Евгения. По его словам, в череде событий есть и символизм:

— Например, на том самом фестивале в музее BMW я купил фирменную открытку именно с такой машиной, и это, видимо, было неслучайно, — уверен он.



Открытка, которую Евгений купил в Мюнхене в 2016 году. Фото из архива читателя

— Купить такую машину в Беларуси оказалось ой как непросто, даже при наличии нужной суммы денег, — рассказывает Евгений. — Достойных экземпляров на продажу попросту нет. Брать машину из России не хотелось — как я понял, примерно в 70% случаев такие автомобили имеют криминальное прошлое, какие-то проблемные, а то и вовсе «левые» документы. В итоге через какое-то время одна машина была выставлена на продажу в Беларуси. Я сразу предложил владельцу обмен на свою более современную и более дорогую, как мне тогда казалось, дизельную BMW 535d в кузове E60 в топовой комплектации. Продавец отказался — спустя годы я даже понял почему, — улыбается Евгений. — В результате машина досталась другому покупателю.

Переговоры о покупке машины длились год

Но поиски Евгений не прекращал. И тут случился еще один интересный поворот:

— В 2017 году среди участников белорусского BMW клуба возникла идея поехать в Германию на знаменитый гоночный трек «Нюрбургринг» — за деньги по нему может кататься любой желающий. Энтузиазма та идея как-то не встретила, рассмотреть предложение согласился всего один незнакомый мне участник клуба. Я как раз был в Минске, и мы решили встретиться — обсудить детали. Разговорились — и какого же было мое удивление, когда я увидел у его гаража ту самую серебристую BMW 850i, которую я хотел заполучить вместо моей 535d. В итоге мы с ним стали поддерживать отношения, я около года упрашивал ее продать мне. Мы торговались по цене. В результате, нам удалось договориться, и я стал обладателем машины-мечты! Да, иногда любовь случается не с первого взгляда. Главное — не отступать, и идти к своей цели!

Итак, в 2018 году Евгений стал владельцем BMW 850i — самой популярной модификации, с пятилитровым бензиновым двигателем мощностью 300 лошадей и автоматической 4-ступенчатой трансмиссией.

— Цвет машины называется Sterlingsilber metallic, насколько я знаю, модели в таком цвете в Беларуси больше нет.



Фото из архива читателя

При покупке Евгений тщательно проверил все документы, даже делал запрос официальному дилеру BMW, чтобы убедиться, что с документами все в порядке. Кстати, сумму, за которую удалось заполучить автомобиль, Евгений назвать отказался. Для сравнения: по всей России сейчас в продаже только три таких экземпляра. Все они — с таким же мотором и такого же года выпуска, как и машина Евгения. Цены от 20 000 до 27 000 долларов. На самом деле цифры могут быть совершенно иными: например, несколько лет назад из Беларуси в Россию продали один экземпляр топовой модификации 850CSi с пробегом всего в 50 тысяч километров. Известно, что после восстановления эта машина была выставлена на аукцион и продана за 180 000 долларов.

— Отличие моей машины еще и в том, что на ней установлен оригинальный обвес от CSi-версии — такой стоит около 2500 долларов, и неважно, новый он или бэушный. Также у моей машины есть два самых дорогих комплекта дисков, которые только могли быть на BMW в 90-е годы.



Фото из архива читателя



Фото из архива читателя

Напомним, у BMW виды колесных дисков обозначаются так называемым «стилями» — и у каждого свой порядковый номер.

— Первый комплект — это 21-й стиль. Такие диски ставились только на CSi и на рестайлинговые BMW M5 в кузове E34. Второй комплект — 37-ой стиль, диски разноширокие. Такие, кроме кузовов E31, ставились на топовые «семерки» в кузове E38 и на M5 в кузове E34. Цена такого комплекта — около 1200 евро, — говорит Евгений.

Высоковольтные провода — 1500 евро, выхлоп — 2500 долларов, лобовое стекло — 600 евро

После покупки Евгений приступил к ремонту и восстановлению машины. Кстати, предыдущий владелец только в запчасти вложил 4000 долларов.

— Почему так много? Очень дорогие и редкие запчасти. Во-первых, у BMW E31 все свое — и по кузову, и по салону, и в большинстве случаев по технике. Во-вторых, есть одна особенность — многие запчасти к мотору нужно покупать в двойном количестве. Например, в машине два аккумулятора, два воздушных и два топливных фильтра, два бензонасоса, а электронных блоков управления двигателем тут целых три! Во-вторых, сами запчасти очень дорогие. А из-за того, что машина уже давно не выпускается, искать их приходится буквально по всему миру — это целый квест! За время владения я потратил на запчасти еще 5000 долларов, в моем списке около 120 позиций.



Пятилитровый V-образный 12-цилиндровый мотор BMW на тот момент был одним из самых передовых двигателей в мире. Фото из архива читателя

Вот только несколько примеров:

— Высоковольтные провода на новый X5 у дилера стоят 250 евро, а на кузов E31 — 1200−1500 евро. Заменителей нет вообще, только оригинал — космические цены. Но я уже заказал, буду их менять. Мне удалось найти их за 1000 долларов за весь комплект, и срок ожидания 45 дней, — говорит Евгений. — Еще на протяжении трех лет я собирал заводской комплект оригинального выхлопа. Приемные трубы приехали из Москвы — случайно удалось их найти за 1000 долларов. Они уже сняты с производства, и даже богатый немец, придя к дилеру, не сможет их купить. А еще я нашел новую центральную банку глушителя и две задние банки с хромированными насадками. Это еще около полутора тысяч долларов. Недавно поменял лобовое стекло — нашел оригинал за 600 евро. Оно простое, безо всяких подогревов и датчиков, но такие цены. По сути, цену каждой детали нужно умножать на 10, если она от BMW E31.

Бывают и такие примеры:

— Как-то был удачный день, и у одного из дилеров мы нашли абсолютно новый оригинальный шланг BMW, а также сальник АКПП. Суммарная стоимость на eBay около 250 долларов! Они пока не нужны к замене, оставим на будущее, — говорит Евгений об очередной покупке запчастей.

Или, например, замена фар габаритов:

— Были установлены абсолютно новые оригинальные фары головной оптики которые шли по заводу BMW от производителя Hella Black. Настоящий Made in Germany. Цена двух фар около 700 евро, их покупал еще прошлый владелец, — говорит Евгений.



Замена одного блока фар обошлась в 700 евро. Фото из архива читателя

— Очередная находка и сокровище в нашу коробку запчастей для BMW 850i. Был найден абсолютно новый оригинальный блок управления сиденьем. Я бы в жизни не подумал, что такая безделушка может стоить 150 долларов, пока не узнал, что, оказывается, этот блок не подходит от кузовов E34/E32. Поэтому такая цена обусловлена тем, что его делали только для сидений BMW восьмой серии и еще более редкого BMW Z8! Конечно, я его купил. Потому как именно этот блок был у меня с дефектом. Сверхудача! — радуется Евгений.

А вот еще одна находка:

— Этот оригинальный шланг для жидкости гидроусилителя и системы ASC пролежал на одном секретном складе более 25 лет, пока мы его нашли из запасов первого дилера BMW в Беларуси — компании «РиМи Авто»! Вот так деталь из прошлого дала новую жизнь моей BMW 850i из 1991-го! — пишет Евгений.

Правда некоторым ценам удивляется даже Евгений, который, казалось бы, уже должен был привыкнуть ко всему:

— Я собирался поменять сайлентблоки, но тут появился нюанс. Для их замены нужны новые развальные болты. Оказалось, что их делают их только для Е31. Заменителей нет совсем, а те, что делало BMW, сняты с производства и уже давно недоступны к заказу. Цена на сайте местного дилера — около 100 долларов за один болт! В то время как аналогичный болт от другой BMW стоит максимум 5.

Закономерный вопрос — откуда деньги? Сферу своей деятельности в интервью AUTO.TUT.BY Евгений назвать отказался — мол, налоговая знает, и этого достаточно.

— Машину делаю на свои деньги, — говорит он. — Просто кто-то тратит на алкоголь, кто-то — на любовниц, кто-то — игроман, а кто-то покупает новые авто. Еще недавно у меня была самая мощная дизельная BMW 535d, а кузове E60 — ее пришлось продать, чтобы ускорить восстановление этой BMW 850i.

«Книжка о машине по цене средней белорусской зарплаты? Легко»

По словам Евгения, сейчас по технике и ходовой части машина готова уже на 80%. Впереди — работы по кузову, к которым Евгений еще даже не приступал. По его словам, в последний раз машину красили 12 лет назад. А еще он стремится, чтобы в его BMW оригинальным было все — даже аптечка:



Для фаната старой машины найти оригинальную аптечку — дорогого стоит. Фото из архива читателя

— Как-то удалось раздобыть оригинальную аптечку BMW 1991 года производства. Того самого года, что и моя BMW! Более того, эту аптечку вы уже ни за какие деньги не сможете купить даже у официального дилера, она уже давно снята с производства, и вместе нее вам придет обычный современный пакет. Здесь же мы получили настоящий эксклюзив — эта аптечка лежит в пластиковом чемоданчике, а на нем есть уже уникальная надпись — «Сделано в Западной Германии».

Еще один фетиш Евгения — книги об этой модели. Особая гордость — две редкие книги, каждая стоимостью около 300 евро:

— В первой книге описываются все этапы существования BMW 850 от разработки концепта до создания и выпуска данной модели, — говорит Евгений. — Книга была выпущена инженером BMW, настоящим специалистом и фанатом своего дела ограниченным тиражом, и давно разошлась по коллекциям, из которых вам ее уже никто не отдаст. Чтобы ее заполучить, нужны большие деньги — на eBay такие продают примерно по 300 евро. Мне повезло: более двух месяцев я вел переговоры с бывшим владельцем моей BMW, чтобы ее заполучить: пришлось совершить сложный обмен, найдя для ее владельца не менее эксклюзивный журнал о 50-летии Porsche 911. Вторая книга тоже мне досталась от еще одного бывшего владельца — он мне ее подарил. Это оригинальное издание в 1990 году еще до того как моя машина была выпущена.



Книга. Фото из архива читателя

Также Евгений постепенно открывает интересные факты, которые, по его мнению, тоже носят символический характер:

— Например, коробка передач, которая стоит на моей BMW, была произведена немецкой компанией ZF на фабрике в городе Фридрихсхафен. Удивителен этот факт тем, что город Фридрихсхафен является городом побратимом Полоцка — бывают же в жизни совпадения! Выходит, мы не так далеки, как иногда нам кажется. И несмотря на расстояние, нас многое связывает. Кстати, в нашем городе есть так же винтажные пожарные машины Magirus Deutz, которые раньше служили в пожарной службе города Фридрихсхафен. Они и по сей день на полном ходу, и каждый день находятся на боевом дежурстве и несут службу. Умели же раньше немцы делать технику!

«Продавать машину не собираюсь — кайфую!»



Фото из архива читателя

За что же Евгений так любит свою BMW 850i?

— Вы только представьте: в 1989 году, когда вышла эта модель, Германия была еще разделена Берлинской стеной. И пока одни ездили на Mercedes, другие в ГДР были вынуждены 10 лет стоять в очереди, чтобы заполучить только право на покупку ужасного и смешного Trabant. И да, это было время, когда еще большинство фотографий того времени были черно-белые. Я просто боюсь представить какой это был уау-эффект когда эта BMW впервые появилась на дорогах Германии того времени. Дизайн, который опередил свое время на 30 лет! — говорит Евгений. — Эта машина дарит просто невообразимые эмоции, перенося меня в прошлое, когда автомобиль был не просто средством передвижения, а должен был впечатлять своим дизайном и удивлять своим мотором который разрабатывали лучшие мотористы из Баварии! Я и машина, постепенно обрастаем артефактами, и продавать я ее не собираюсь — кайфую!

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