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Минск: после ДТП водитель Toyota заперся в машине. Доставали его силой (видео)

01.05.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на столичной улице Малинина случилось ДТП с участием двух легковушек. На место аварии выезжали сотрудники милиции и скорой помощи, сообщают читатели.

После ДТП водитель Toyota оставался сидеть в машине. На присланных в редакцию кадрах видно, как сотрудники милиции и очевидцы пытаются открыть двери в автомобиле. Затем один из мужчин передает милиционеру некий предмет (возможно, гаечный ключ или отвертку), которым тот разбивает стекло водительской двери.

Судя по присланным очевидцами фотографиям, удар пришелся в заднюю часть Volkswagen Passat. Очевидец рассказал, что в этой машине ехал пожилой мужчина с семьей. По словам читателя, девочка лет шести получила ушиб ноги, но госпитализация никому не потребовалась.

Минск: после ДТП водитель Toyota заперся в машине. Доставали его силой (видео)
Минск: после ДТП водитель Toyota заперся в машине. Доставали его силой (видео)

 
 
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Сегодня утром на столичной улице Малинина случилось ДТП с участием двух легковушек. На место аварии выезжали сотрудники милиции и скорой помощи, сообщают...
 
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