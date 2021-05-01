Минск: после ДТП водитель Toyota заперся в машине. Доставали его силой (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на столичной улице Малинина случилось ДТП с участием двух легковушек. На место аварии выезжали сотрудники милиции и скорой помощи, сообщают читатели.

После ДТП водитель Toyota оставался сидеть в машине. На присланных в редакцию кадрах видно, как сотрудники милиции и очевидцы пытаются открыть двери в автомобиле. Затем один из мужчин передает милиционеру некий предмет (возможно, гаечный ключ или отвертку), которым тот разбивает стекло водительской двери.

Судя по присланным очевидцами фотографиям, удар пришелся в заднюю часть Volkswagen Passat. Очевидец рассказал, что в этой машине ехал пожилой мужчина с семьей. По словам читателя, девочка лет шести получила ушиб ноги, но госпитализация никому не потребовалась.







