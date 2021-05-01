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Пьяный водитель врезался в стелу АЗС на МКАД
Источник материала: Onliner
Вчера примерно в 20:20 водитель Mazda ехал по МКАД со стороны Кижеватова в направлении Казинца. Мужчина 1978 года рождения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на информационную стелу АЗС. О ДТП сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Оказалось, что водитель пьян — при освидетельствовании в организме обнаружили 1,52 промилле. За несколько минут до аварии эту Mazda заметили сотрудники ГАИ, которые ехали по внешнему кольцу МКАД. Милиционеры развернулись на развязке и проследовали за машиной. Водитель, увидев автомобиль ГАИ, увеличил скорость — и почти сразу произошла авария.
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Вчера примерно в 20:20 водитель Mazda ехал по МКАД со стороны Кижеватова в направлении Казинца. Мужчина 1978 года рождения не справился с управлением, выехал за пределы...
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