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Пьяный водитель врезался в стелу АЗС на МКАД

01.05.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера примерно в 20:20 водитель Mazda ехал по МКАД со стороны Кижеватова в направлении Казинца. Мужчина 1978 года рождения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на информационную стелу АЗС. О ДТП сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Оказалось, что водитель пьян — при освидетельствовании в организме обнаружили 1,52 промилле. За несколько минут до аварии эту Mazda заметили сотрудники ГАИ, которые ехали по внешнему кольцу МКАД. Милиционеры развернулись на развязке и проследовали за машиной. Водитель, увидев автомобиль ГАИ, увеличил скорость — и почти сразу произошла авария.

Пьяный водитель врезался в стелу АЗС на МКАД

 
 
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Вчера примерно в 20:20 водитель Mazda ехал по МКАД со стороны Кижеватова в направлении Казинца. Мужчина 1978 года рождения не справился с управлением, выехал за пределы...
 
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