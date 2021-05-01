Тест: угадайте, что написали советские газеты, а что — современные

Источник материала: Onliner

Вот так живешь себе в 21-м веке, но все время шатает от ощущения Советского Союза до Сингапура, от покоса до крутого видоса. Из новостей мы слышим то про ИТ-страну, то про грязных коров и удои. Иногда теряется ощущение времени. На злобу дня (или десятилетий) мы подготовили для вас непростой, но интересный тест: угадайте, какие заголовки мы взяли из советской прессы, а какие — из современной. Результатами делитесь в комментариях!