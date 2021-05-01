ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тест: угадайте, что написали советские газеты, а что — современные

01.05.2021 10:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вот так живешь себе в 21-м веке, но все время шатает от ощущения Советского Союза до Сингапура, от покоса до крутого видоса. Из новостей мы слышим то про ИТ-страну, то про грязных коров и удои. Иногда теряется ощущение времени. На злобу дня (или десятилетий) мы подготовили для вас непростой, но интересный тест: угадайте, какие заголовки мы взяли из советской прессы, а какие — из современной. Результатами делитесь в комментариях!

Наручные часы под любой стиль — для мужчин, женщин и детей


Наручные часы Fossil FS5380
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 44 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–29%255 р.
7 предложений
Наручные часы Casio MTP-1303PL-1A
3 отзыва
мужские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–41%99,00 р.
6 предложений
Наручные часы Casio EFR-526L-1A
14 отзывов
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 43.8 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет кожаный
241 р.
8 предложений
Сравнить эти товары →
Все часы в Каталоге
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот так живешь себе в 21-м веке, но все время шатает от ощущения Советского Союза до Сингапура, от покоса до крутого видоса. Из новостей мы слышим то про ИТ-страну, то...
 
Новости дня
Новости разные
 
Немач Еўразійскага Звязу. Што страцілі беларусы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by