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После визита Тихановской в Австрию, Путин и канцлер Австрии обсудили ситуацию в Беларуси

01.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили сложившуюся ситуацию в Беларуси.



Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.
Так, в ходе разговора о Беларуси Путин подчеркнул «неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны».
Президент России и канцлер Австрии также обсуждали Украину, оппозиционера Алексея Навального, двусторонние отношения. В частности, Курц предложил Вену в качестве возможного места встречи президентов России и США.
Напомним, 28 апреля Федеральный канцлер Австрии встречался с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, где заявил о необходимости проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси.
 
 
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Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили сложившуюся ситуацию в Беларуси.
 
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