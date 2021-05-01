После визита Тихановской в Австрию, Путин и канцлер Австрии обсудили ситуацию в Беларуси









Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

Так, в ходе разговора о Беларуси Путин подчеркнул «неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны».

Президент России и канцлер Австрии также обсуждали Украину, оппозиционера Алексея Навального, двусторонние отношения. В частности, Курц предложил Вену в качестве возможного места встречи президентов России и США.

Напомним, 28 апреля Федеральный канцлер Австрии встречался с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, где заявил о необходимости проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси.



