Регистрация на ЦТ начнется 2 мая









При регистрации подается заявление на одном из государственных языков — белорусском или русском. Сделать это можно в письменной форме лично, а можно и подать заявку через электронную форму на сайте РИКЗ. После оплаты за прием и оформление документов абитуриенту обязательно нужно подойти в предложенный пункт регистрации и лично забрать пропуск (или пропуски) на ЦТ по выбранным предметам — не позднее 1 июня.





Напомним, ЦТ-2021 начинается 16 июня с белорусского языка. Далее 18 и 19 июня — тесты по русскому языку, 21-го — по обществоведению, 23 и 24 июня — по математике. Оставшиеся предметы — биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, Всемирная история — стартуют с 26 июня и проходят через день.





Даты резервных дней — 14 и 16 июля (белорусский и русский языки),

14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).





Установлен следующий режим работы пунктов регистрации: с 9 до 19 часов; в воскресный день (2 мая) и субботние дни (15 и 29 мая) — с 9 до 18 часов. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00.





Для соблюдения санитарно-эпидемического режима на самые массовые предметы — математику и русский, отводится по 2 дня. Увеличивается количество аудиторий для проведения ЦТ, обеспечены и другие меры безопасности. Абитуриентам рекомендовано иметь защитные маски.