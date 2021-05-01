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Дело могилевского активиста Володара Цурпанова передали в прокуратуру. Ему грозит до трех лет колонии

01.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известному могилевскому активисту Володару Цурпанову грозит до трех лет колонии по ст. 415 УК РБ (уклонение от прохождения назначенного наказания в виде «химии»), сообщают правозащитники.



В декабре 2020 года суд Могилевского района приговорил Цурпанова к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по двум уголовным делам за оскорбления судей (ст. 391 УК РБ). Отбывать приговор его направили в ИУОТ N°46 в Круглое.

По словам жены Цурпанова, на «химии» он требовал предоставить ему работу, на которой ему была бы гарантирована зарплата, ссылаясь на Трудовой кодекс.

В течение срока, что могилевчанин был в Круглом, на него было вынесено несколько дисциплинарных взысканий, в частности, он якобы сидел на кровати в неположенное время, а на его тумбочке был беспорядок.

Спустя примерно месяц отбытия наказания, на Цурпанова завели новое уголовное дело — якобы он уклоняется от отбытия наказания на «химии». Дело уже передано в прокуратуру, максимальный срок, что грозит Цурпанову — 3 года уже колонии.
 
 
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Известному могилевскому активисту Володару Цурпанову грозит до трех лет колонии по ст. 415 УК РБ (уклонение от прохождения назначенного наказания в виде...
 
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