Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов













Samsung продала 76,5 млн. смартфонов за квартал, при этом доля рынка, которую занял производитель, — 22%. Это означает 66%-й прирост прибыли. Как поясняется, не последнюю роль в повышении доходности сыграл выход флагманской версии Galaxy S21.





Apple «сбыла» 52,4 млн iPhone, заняв долю рынка в 15%.





Китайский бренд Xiaomi показал лучшие результаты за всю историю: поставки Xiaomi увеличились на 62% и составили 49 млн единиц. Рыночная доля — 14%.





Несмотря на то, что компании продемонстрировали невероятную продуктивность в первом квартале, эксперты сдержанно смотрят на закрепление результатов. Темпы производства и продаж могут снизиться в следующем квартале из-за дефицита чипов на рынке, который уже стал серьёзной проблемой для многих мировых производителей.