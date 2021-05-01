В Гомеле за «взятки от друзей» судят директора местного филиала Белгазпромбанка

пишет finance.tut.by/ В боксе для обвиняемых — 58-летний Валерий Николаенко. До своего задержания он 8 лет руководил гомельским филиалом банка,finance.tut.by/

В суд пришли его друзья и коллеги.





— Ох, дай бог все это пережить, — вздыхают женщины.

Мужчины же жестами интересуются у Николаенко его здоровьем.





На первой скамье еще один фигурант дела — 44-летний предприниматель и друг экс-банкира Вадим Казакевич. Его судят за дачу взятки Николаенко. По версии следствия, за «благоприятное решение вопроса» в 2018 году Казакевич подарил ему ноутбук.





Оба обвиняемых признали вину полностью и рассказали свою версию происходящих с ними событий.





— С Казакевичем мы знакомы давно, еще с 2000-х, мы друзья. В 2018 году я попросил Вадима подобрать ноутбук, так как он лучше разбирается в этом.





— Вы подразумевали, что этот ноутбук будет передан вам безвозмездно? — уточняет прокурор.





— Нет. Не подразумевал.





— Денежные средства вы передавали за ноутбук?





— Нет. Я понимал, что это подарок.





— Какие действия вы выполняли в интересах Казакевича и его организаций?





— Мы работали уже много лет. Это общее лояльное отношение к тем организациям, которые связаны были с ним.





— С чем было связано такое лояльное отношение? — интересуется гособвинитель.





— Выделение кредитных ресурсов, изменение ставок, структуры залогов, изменение графиков погашения платежей, изменение валюты…





Казакевич в своих показаниях пояснил, что сумма, затраченная на подарок другу, была для него незначительной, поэтому он и не требовал за него денег. Также он отметил, что не сильно при этом рассчитывал на особое отношение со стороны друга-банкира, поскольку не знал о том, что все одобрения кредитов происходят в Гомельском филиале, которым руководил Николаенко. Думал, мол, что все решения — за головным офисом.





— Передавая ноутбук, рассчитывали на лояльное отношение со стороны Николаенко? — спрашивает у Казакевича прокурор.





— Если честно, не рассчитывал. За нас как за кредитополучателя банки боролись, а не наоборот. Я воспринимал это просто как подарок. Но теперь я понимаю, что ошибался. Если бы я был просто другом, то мог подарить ему ноутбук, а раз он еще и занимал должность, то я не имел права.





Второй эпизод в деле — взятка от еще одного гомельского предпринимателя и друга Николаенко, Валерия Романенко. В 2020 году он написал явку с повинной и признался, что в разное время передал другу-банкиру около трех тысяч долларов за «благоприятное решение вопроса», входящего в компетенцию Николаенко. Романенко проходит по делу свидетелем.





Сам Николаенко не скрывает, что в 2013, 2014 и 2015 годах обращался к Романенко с просьбой о денежной помощи — не хватало на отдых семье.





— А у вас не было денежных средств? — интересуется гособвинитель.





— На тот момент, наверное потратил. Не помню, 8 лет назад было.





— То есть у вас на тот момент не было тысячи?





— Да.





— Кредит бы взяли. Вы сроки возврата долга оговаривали?





— Нет.





— Передавали ли вы Николаенко денежные средства в качестве взятки? — это уже прокурор спрашивает свидетеля Романенко.





— В качестве взятки нет. В качестве дружеской помощи — да.





— Что этому предшествовало?





— Дружеские отношения. Он попросил помочь.





— Вы явку с повинной написали. Почему вы тогда писали, если не считаете это взяткой? — недоумевает гособвинитель.





— Мне пояснили сотрудники органов, что это взятка.





Впрочем, в своих первоначальных показаниях Романенко отмечал, что, поддерживая дружбу с Николаенко, он рассчитывал, что банк мог пойти в нужное время ему навстречу.

«Дело Белгазпробанка»

Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. Сначала был задержан глава филиала Белгазпромбанка в Могилеве Сергей Кармызов: его уже осудили на три года за хищение в особо крупном размере.





В тот день в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». Силовики проверяли банк до поздней ночи.





12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеров Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывших сотрудников банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Было возбуждено два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъято свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.





Комментировал ситуацию и Александр Лукашенко. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.





«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил Лукашенко. При этом сказал, что это не накат с его стороны: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».





Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка, заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства, они заявляли о намерении «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимать все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка».

В мае прошлого года пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты.





19 января 2021 года Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову.



